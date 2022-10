Mahlzeit! Russland überzieht seit gestern die Ukraine wieder mit Raketenangriffen. Die Behörden riefen heute in der Früh die Menschen auf, in Kellern und Bunkern Schutz suchen. Mehr zur Lage der Ukraine im Liveartikel.

Wlazny überholt Wallentin und landet auf Platz drei

Gestern Abend wurde das Endergebnis der Bundespräsidentschaftswahl veröffentlicht. Im Endspurt mit den Briefwahlstimmen hat Dominik Wlazny, Chef der Bierpartei, im letzten Abdruck "Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin überholt. Diskutieren Sie bei uns im Forum mit!

Außerdem hat Christina Traar Politik-Urgestein Peter Pilz dazu befragt. Mehr dazu hier. Der Anwalt Tassilo Wallentin nahm es bei seiner Kandidatur für die Hofburg übrigens mit der Wahrheit nicht so genau. Er habe seinen eigenen Wahlkampfleiter nur erfunden, erzählte der frühere Kolumnist der "Kronen Zeitung" am Wahlabend. Hier geht es zum Artikel.

Scharfe Nehammer-Kritik an EU-Kommission wegen Migration

"Ich erwarte, dass die EU-Kommission in die Gänge kommt, denn immer mehr Mitgliedsländer sind unzufrieden", sagte Nehammer in einem Interview mit der deutschen Zeitung "Welt" (Dienstag-Ausgabe). Hier geht es zum Artikel.

Schnupper-Praktikant klagt bei Grazer Goldschmied sein "Gehalt" ein

Dass die Arbeiterkammer einen Unternehmer wegen Berufsschnupper-Tagen vor Gericht bringt, sorgt bei dessen Anwalt für Kopfschütteln. Das könnte das Ende für Schnupperpraktika bedeuten. Zum Artikel.

Mehr Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Thermen-Großprojekt in Ischgl vor Eröffnung

Nach nur drei Jahren Bauzeit ist das Großprojekt Silvretta Therme im Nobel-Skiort Ischgl in Tirol jetzt fertig. Die Betreiber setzen auf "nachhaltigen Betrieb", geheizt wird mit Erdwärme. Zum Artikel.

Kann ich meine Vermieterin zur thermischen Sanierung zwingen?

Das Heizen wird gerade teuer wie noch nie – vor allem in schlecht gedämmten Gebäuden mit undichten Fenstern. Was Mieterinnen und Mieter in dieser Situation rechtlich von Vermietern verlangen können. Hier gibt es weitere Informationen.

Wie Red Bull Salzburg Jahr für Jahr besser wurde

Unter Matthias Jaissle verzeichnet der österreichische Meister den höchsten Punkteschnitt aller bisherigen Trainer. Ein Sieg heute Abend (21 Uhr) in Zagreb wäre eine weitere Bestätigung für den Trend. Hier geht es zum Artikel von Hubert Gigler. (Kleine Zeitung PLUS)

Matthias Jaissle © GEPA pictures

ServusTV setzt auf Gabalier, wahre Verbrechen und künftig auch Shows

ServusTV pilotierte eine neue Sendung mit Willi Gabalier, stellt sich im Nachmittagsprogramm neu auf und will 2023 auch im Showbereich mit Family-Entertainment am Samstagabend mitspielen. Hier geht es zu den Details.

Heidi Klum und Tochter Leni werben gemeinsam für Unterwäsche

Heidi Klum (49) und ihre Tochter Leni Klum (18) stehen wieder vor der Kamera: Sie haben ihre erste gemeinsame Werbekampagne für die Unterwäschemarke Intimissimi lanciert. Hier geht es zum Video.

Die fünf schönsten Wandertouren für den Herbst

Das Wetter bleibt stabil, nützen Sie noch die schönen Herbsttage. Wir haben fünf Tipps von Bergfex Herbert Raffalt für Sie gesammelt:

Meine Hör-Empfehlung: Hat dir das Internet die Liebe ausgetrieben, Oliver Polak?

Oliver Polak ist ein Comedian, der keine Tabus kennt. Jetzt widmet er sich dem vergleichsweise weichen Thema Online-Dating und fragt sich: Frisst die Digitalisierung die Liebe auf? Im "fair&female"-Podcast erzählt er, warum sich so viele Menschen auf Tinder&Co. flüchten. Eine gruselige Gegenwartsbetrachtung. Hier geht es zur neuesten Podcast-Folge.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche!

