Es geht immer noch ein bisserl was. Frei nach der österreichischen Version des Glaubenssatzes vom permanenten Fortschritt erfüllt Red Bull Salzburg beinahe alle Vorgaben. Die Mannschaft wird immer stärker, und das, obwohl sie Jahr für Jahr die Besten an Klubs aus den vermögendsten Ligen abtritt. Auch heuer erfuhr das Team einen Leistungsschub. Dabei boten die nach drei Runden noch ungeschlagenen Salzburger an jedem bisherigen Spieltag die jeweils jüngste Startelf aller 32 Teams der laufenden Champions-League-Saison auf. Die Auswahl, die am vergangenen Mittwoch Dinamo Zagreb 1:0 bezwang, war beim Ankick im Schnitt 22,9 Jahre jung, trotz des fast 37-jährigen Andi Ulmer.