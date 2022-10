Wie haben Sie den Weg aus der Magersucht geschafft, Sophie Matkovits?

Medizinpodcast. Sophie Matkovits will nicht mehr leben. So sehr hat die Magersucht sie im Griff. Im "Ist das gesund?"-Podcast erzählt sie wie sie überhaupt in diese Krankheit schlitterte und was ihr geholfen hat, den Weg zurück ins Leben zu finden. Ein Schlüsselmoment dabei ist die Erkenntnis: "Ich will "so" nicht mehr leben!"