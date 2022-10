Eigentlich dreht sich alles um einen Bagatellebetrag von 175,98 Euro. Dieses Geld – stünde laut steirischer Arbeiterkammer einem 22-jährigen Steirer zu, nachdem er an eineinhalb "Schnuppertagen" bei einem Grazer Unternehmen den Beruf des Goldschmiedes kennenlernen konnte. Hinzu kommen freilich noch Zinsen in der Höhe von 2,31 Euro sowie die Kosten für den Zahlungsbefehl, den die AK dem Goldschmiede-Betrieb übermittelt hat in der Höhe von 330 Euro. All das ist nunmehr auch beim Landesgericht für Zivilrechtssachen eingeklagt.