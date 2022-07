Mahlzeit!

Es geht ums Gas. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr rechnet mit einem weiteren Anstieg der Inflation auf neun Prozent: Für den Rest des Jahres 2022 werde die Konjunktur noch gut laufen, aber ab Dezember werde es "möglicherweise sehr dick kommen", so Felbermayr. Wenn es über den Winter nicht genug Gas gibt, könnte sich die Inflation noch einmal verdoppeln - das wären 18 Prozent.

Dubiose Zahlungen: Sepp Blatter und Michel Platini freigesprochen

Das Verfahren in Bezug auf ungetreue Geschäftsführung rund um die ehemaligen Fußballfunktionäre Sepp Blatter und Michel Platini wurde vom Schweizer Bundesstrafgericht eingestellt. Beide wurden freigesprochen.

Japans Ex-Regierungschef Abe nach Anschlag verstorben

Japans früherer Ministerpräsident Shinzo Abe befand sich nach einem Anschlag in einem kritischen Zustand und starb wenige Stunden nach dem Attentat. Das Attentat soll von einem Ex-Mitglied der Selbstverteidigungsstreitkräfte des Landes aus Unzufriedenheit verübt worden sein. Lesen Sie hier den Bericht.

Putin: "Russland hat noch gar nicht richtig angefangen"

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Westen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges vor einer militärischen Konfrontation gewarnt. Sein Außenminister Sergej Lawrow verließ das G20-Treffen auf Bali vorzeitig.

Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi deutet ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow den Weg - doch er nimmt den Ausgang © AP

Verschleppt: "Diese Menschen wurden behandelt wie Sklaven"

Ein gebürtiger Marokkaner, der in Graz lebt, hat Dutzende Landsmänner nach Österreich gelockt. Sie mussten bis zu 8000 Euro zahlen und auf Reiterhöfen schuften. Mitunter für 3,77 Euro Stundenlohn. Lesen Sie hier den Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Anreise zum Formel-1-Grand Prix in Spielberg: Diese Routen sollten Sie meiden

Ferienbeginn und Formel 1-Grand Prix am Red Bull Ring: Samstag und Sonntag drohen in der Steiermark Staus. Wer mit dem Auto ins Murtal anreist sollte gewisse Staupunkte vorsorglich meiden. Alle Tipps zur Anreise finden Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Dürre in Italien und Slowenien: Was bedeutet das für Urlauber?

In Teilen Italiens und Sloweniens herrscht Dürre, Trinkwasser wird rationiert. Teilweise wurden Strandduschen abgeschaltet. Laut Konsumentenschützerin wäre Preisreduktionen möglich, wenn etwa der versprochene Pool leer ist. Lesen Sie hier mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Weg in die NHL frei! Marco Kasper von den Detroit Red Wings gedraftet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war es für den Klagenfurter Marco Kasper (18) so weit. Der Center aus dem KAC-Nachwuchs, der aktuell bei Rögle in Schweden spielt, wurde von den Detroit Red Wings in Runde eins an achter Stelle gedraftet. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitng PLUS)

Der Kärntner Marco Kasper © AP

Darum sollten Sie keine Kinderfotos aus dem Urlaub posten

Eltern knipsen im Urlaub - und auch zum heutigen Schulschluss - gerne Fotos von ihrem Nachwuchs und teilen sie auf Facebook & Co. Kärntens Kinder- und Jugendanwältin rät zur Vorsicht. Die Devise sollte lauten: Erst denken, dann posten. Lesen Sie hier mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Eltern in den USA verklagen Tiktok nach Tod ihrer Töchter

Eine Achtjährige und eine Neunjährige würgten sich bei der "Blackout Challenge" zu Tode. Laut der Klage wurden auch Todesfälle bei Kindern in Italien, Australien und anderen Ländern mit dem Erstickungsspiel in Verbindung gebracht. Hier geht es zum Artikel.

Wie wir unsere Kinder retten – und die Welt gleich dazu

Psychotherapeutin und Ärztin Martina Leibovici-Mühlberger gibt im Family-Talk der Kleinen Zeitung Erziehungstipps und wagt einen Ausblick darauf, wie die Pandemie Lebensmodelle verändern könnte. Hier geht es zur aktuellen Folge des Familiy-Talks.

Empfehlung des Tages

Marie Kreutzer räumt in „Corsage“ radikal mit Sisi-Klischees auf. im Gespräch erzählt die Regisseurin, wie sie sich der Figur der Kaiserin näherte – und eine Widerständige fand. Lesen Sie hier den Artikel von Julia Schafferhofer. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag – und allen Familien mit Schulkindern einen schönen Zeugnistag und Start in die Sommerferien.

