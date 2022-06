Guten Abend! Haben Sie auch einen Platz zu Hause, wo sich diverse Ladekabel der letzten Jahre angesammelt haben? Die EU geht nun gegen den Elektromüll vor, angekündigt wurden die Verhandlungen bereits 2009 - nun soll es so weit sein.

Aus für Ladekabel-Wirrwarr für Handys und Co.

Rund 11.000 Tonnen Elektromüll fallen jährlich durch entsorgte und nicht benutzte Ladegeräte an. Handys und zahlreiche andere Elektrogeräte müssen in der EU ab Mitte 2024 eine einheitliche Ladebuchse haben. Mehr dazu hier.

Kripo rückte zur Hausdurchsuchung im Grazer Tierheim Arche Noah an

Nächster Tiefpunkt: Nach den Streitereien um die Obmann-Wahl kam es zur Hausdurchsuchung. Vorwürfe: Untreue, Nötigung, Tierquälerei. Hier geht's zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Kickl: Blauer Kandidat für die Hofburg wird "nicht heute" entschieden

Die Oberösterreicherin Susanne Fürst oder doch Parteichef Herbert Kickl selbst? In der FPÖ herrscht Uneinigkeit, wer gegen Alexander van der Bellen bei der Hofburgwahl antreten soll. Eine Entscheidung soll doch nicht heute fallen.

"Getreide-Korridor" im Schwarzen Meer?

Die Türkei will mit Lawrow über einen „Getreide-Korridor“ im Schwarzen Meer reden. Das große Misstrauen zwischen der Ukraine und Russland könnte den Plan jedoch scheitern lassen, berichtet unsere Korrespondentin Susanne Güsten aus Istanbul. (Kleine Zeitung PLUS)

Neues von Apple: MacBooks mit schnelleren Chips und Ratenzahlungen

Apple präsentierte zum Start der Entwicklerkonferenz WWDC neue Betriebssysteme für iPhone und Apple Watch. Zudem wird die Apple-Bezahlfunktion erweitert. Die neue Generation der MacBooks erhält den schnelleren M2-Chip. Die Neuerungen im Überblick.

Szenen wie im Wilden Westen: Ist Jesolo das neue Lignano?

Relative Ruhe in Lignano, aber viel Wirbel in Jesolo, wo es zu Pfingsten Alkoholexzesse, Schlägereien und ein Verkehrschaos gab. Auch am Gardasee gab es Probleme. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Tiefes Loch im Happel-Rasen sorgt für Rätselraten

Der dänische Stürmer Andreas Skov Olsen hatte das Loch im Mittelkreis des Rasens im Wiener Happel-Stadion nach dem Schlusspfiff entdeckt. Schwere Regenfälle werden als Auslöser vermutet. Mehr dazu hier.



Harry und Meghan zeigen Geburtstagsfoto von Tochter Lilibet

Auf Instagram hat Fotograf Misan Harriman ein neues Foto von Lilibet, der Tochter von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40), veröffentlicht. Das Foto ist bei einem Garten-Picknick entstanden.

Lilibet, Tochter von Harry und Meghan © Misan Harriman

Zwischen kuscheligen Tieren und verwinkelten Gängen

In unserer Video-Serie "Unterwegs in Kärnten" stellen wir jede Woche ein neues Ausflugsziel vor. In dieser Folge: der Tierpark Rosegg mit seinem Streichelzoo und dem Labyrinth.

Wie willst du mit Parolen wie "Bier statt Radler" Bundespräsident werden, Marco Pogo?

Kann ein Kabarettist und Punk-Rock-Musiker Bundespräsident von Österreich werden? Noch dazu, wenn er gerade sein erstes Kabarett namens "Gschichtldrucker" gestartet hat? Das fragen wir "Turbobier"-Frontman und Chef der "Bierpartei", Dr. Marco Pogo in der aktuellen Folge des "fair&female"-Podcasts.

