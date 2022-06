Neben einem Stromausfall, der den Start der Begegnung um 90 Minuten verzögert hat, hat beim Fußball-Länderspiel Österreichs gegen Dänemark (1:2) in der Nacht von Montag auf Dienstag auch ein tiefes Loch auf dem Spielfeld des Ernst-Happel-Stadions für Aufsehen gesorgt. Das Problem mit dem Rasen befand sich laut ÖFB-Angaben am Dienstvormittag noch in Klärung. Als vermutliche Ursache wurden die schweren Regenfälle der Nacht von Sonntag auf Montag in Wien angegeben.

Der dänische Stürmer Andreas Skov Olsen hatte das Loch im Mittelkreis nach dem Schlusspfiff entdeckt. TV-Bilder zeigten, wie der halbe Unterschenkel des 22-Jährigen darin verschwand. Besorgnis für das am Freitag ebenfalls im Wiener Prater angesetzte Nations-League-Heimspiel des ÖFB-Teams gegen Weltmeister Frankreich bestehe laut Verbandsangaben nicht. Spezialisierte Techniker würden den Rasen aber noch prüfen, hieß es vom Verband.