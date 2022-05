Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Die EU-Kommission hat den Mitgliedsstaaten den Entwurf eines neuen Sanktionspakets gegen Russland vorgelegt, das in erster Linie ein Ölembargo vorsieht. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) hat für die Bundesregierung eine Einschätzung abgegeben, welche Folgen das für Österreich hätte. Hier lesen Sie alle Informationen.

ÖVP-U-Ausschuss: OGH-Vizepräsidentin kennt kein "System Pilnacek"

Was Eva Marek mit der Nachricht "deine Leute sind alle versorgt" an Ex-Justizminister Brandstetter (ÖVP) gemeint haben könnte, kann sich die OGH-Vizepräsidentin nicht erklären. Politik-Redakteur Max Miller berichtet auch heute wieder live.

Mateschitz startet mit neuen Investitionen rund um den Red Bull Ring

Ungebrochen ist die Investitionsfreude von Milliardär Dietrich Mateschitz im Murtal: Er hat ein Hotel gekauft, lässt einen Park mit 1100 Bäumen errichten und neue Waldstrecken für Gelände-Zweiräder bauen. Alle Infos finde Sie hier.

Seilschaften, politische Deals, anonyme Anzeigen: Die Akte Christian Ragger

Nationalratsabgeordneter, ehemaliger FPÖ-Landeschef in Kärnten, umtriebiger Anwalt. Wie Christian Ragger politische Beziehungen zu seinem Vorteil nutzt und jetzt mit Vorwürfen konfrontiert ist. Hier lesen Sie die ganze Geschichte. (Kleine Zeitung PLUS)

Mathematik-Matura 2022: Wie weit wären Sie gekommen?

Das Zitterfach für viele: Am Dienstag stellten sich rund 46.000 Maturantinnen und Maturanten bei der Zentralmatura dem Fach Mathematik. Wir haben ein paar Beispiele für Sie - hätten Sie sie gelöst?

Mit Kamera festgehalten: Wolf zeigte sich nahe Graz

Eine Wildkamera im Gemeindegebiet von Eisbach-Rein zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Wolf. Die Landwirte und Jäger in der Umgebung wurden informiert, um ihre Weidetiere achtsam zu schützen. Alle Infos finden Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Der Wolf wurde in Eisenbach-Rein gesichtet © Steirische Landesjägerschaft

Lilihill: "Werden beim Flughafen alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen"

Der Aufsichtsrat der Kärntner Beteiligungsgesellschaft (KBV) hat am Montag beschlossen, die Call-Option zu ziehen, und die Anteile der Landes von Lilihill-Eigentümer Franz Peter Orasch zurückzukaufen. Lilihill spricht jetzt von einem "Versuch der Verstaatlichung". Hier lesen Sie die Hintergründe. (Kleine Zeitung PLUS)

Graz verneigt sich ein letztes Mal vor Ivica Osim

Sturms Jahrhunderttrainer Ivica Osim wird heute im Stadion in Graz-Liebenau aufgebahrt. Die Gedenkfeier beginnt um 19.09 Uhr, ab 14 Uhr kann man sich in Kondolenzbücher eintragen. Alle Informationen finden Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

"Game of Thrones"-Star Sophie Turner und Musiker Joe Jonas erwarten zweites Kind

Die britische Schauspielerin Sophie Turner und der Musiker Joe Jonas erwarten ihr zweites Kind. "Das ist es, worum es im Leben für mich geht: Die nächste Generation aufzuziehen", sagte Turner in einem Interview.

Joe Jonas und Sophie Turner © APA/AFP/ANGELA WEISS

Der Zwetschgenbaum blüht zwar, aber er trägt keine Früchte: Was tun?

Warum trägt der zehn Jahre alte Haus-Zwetschgenbaum keine Früchte? Biogärtner Karl Ploberger weiß Rat.

Matthias Trattnig: Der 30. Jahrestag, Elektroden am Kopf und verfluchte Ausreden

Ex-Salzburg-Kapitän Matthias Trattnig hat sich am Eis immer angriffslustig gezeigt. Und auch bei "Eiskalt - der Podcast" teilt der gebürtige Grazer kräftig aus. Was ihn aber richtig auf die Palme bringt, hört ihr in geballten 46 Minuten.

Verwaltung von Push-Mitteilungen