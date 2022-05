Alle Menschen, die sich von Ivica Osim verabschieden wollen, können dies heute tun. Im Stadion in Graz-Liebenau bietet sich die letzte Chance, sich vor dem am 1. Mai verstorbenen Bosnier zu verneigen, ihm in Österreich die letzte Ehre zu erweisen. Im Rahmen der Gedenkfeier wird Ivica Osim in seiner „zweiten Heimat“, wie er Graz nannte, aufgebahrt, sein Sarg auf dem Rasen im Stadion aufgestellt. Trauergäste, bis auf wenige Ausnahmen, haben keinen Zutritt auf den Rasen.