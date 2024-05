Grüne stehen weiter hinter Lena Schilling

Die Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen, Lena Schilling, sieht sich mehreren Vorwürfen ausgesetzt. Generalsekretärin Olga Voglauer verteidigt sie vehement. Mehr zum Thema.

Europäische Länder erkennen Staat Palästina an

Irland, Spanien und Norwegen erkennen den palästinensischen Staat an. Slowenien und Malta deuteten Bereitschaft zur Anerkennung ebenfalls bereits an. Israel ruft Botschafter aus Irland und Norwegen zurück. Mehr zum Thema.

Benko will „inhaltlich auf die meisten Fragen nicht eingehen“

Nach mehreren Absagen hatten die Abgeordneten die behördliche Vorführung des Signa-Gründers beantragt, nun kann der einstige Immobilienmilliardär befragt werden. Hier geht es zum Live-Ticker.

Heftige Unwetter und ein Tornado in der Steiermark

1000 steirische Feuerwehrleute waren wegen der schweren Unwetter am Dienstag im Einsatz. Ein Tornado sorgte für 20 Einsätze in Graz. Überflutungen und Verklausungen forderten die Feuerwehren vor allem in Weiz und Mürzzuschlag. Erfahren Sie hier mehr.

31 Minuten braucht der Kärntner im Schnitt zur Arbeit

In Kärnten arbeiten knapp mehr als die Hälfte der Beschäftigten außerhalb des Wohnorts. Die Erwerbstätigen in Klagenfurt sind am schnellsten in der Arbeit. Mehr zum Thema. (Kleine Zeitung PLUS)

Einige Netflix-Nutzer erhalten Rückerstattung

Zahlreiche Netflix-Kunden in Österreich haben ein E-Mail des Streamingdiensts erhalten, wonach ihnen eine Rückerstattung von 30 Euro aufgrund eines Vergleichs mit der Arbeiterkammer zusteht. Viele dachten zuerst an ein betrügerisches Phishing-Mail. Die AK hat den Vergleich nun aber bestätigt. Mehr dazu.

Thiem: „Es ist nicht das Ende des Lebens“

Dominic Thiems Abschied von Paris geht heute gegen Otto Virtanen in die zweite Runde. Mutter Karin sorgte hingegen via Instagram für Aufregung. Mehr zum Thema.

Promis falsche Zitate in den Mund gelegt?

Im Netz kursieren Ukraine-feindliche Aussagen von Prominenten. Es handelt sich um Falschmeldungen. Das deutsche Innenministerium schreibt die Fake News der russischen „Doppelgänger“-Kampagne zu. Mehr zum Thema.

Die ORF-TVthek ist ab heute Geschichte

Lange hatte der ORF, im Gegensatz zu Arte, ZDF oder ARD, das Nachsehen: Nur sieben Tage lang konnten Inhalte nach der Ausstrahlung auf der vor 15 Jahren eingeführten ORF-TVthek abgerufen werden. Durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs im Vorjahr und einer darauffolgenden Änderung des ORF-Gesetzes sind nun viele Inhalte deutlich länger abrufbar. Mehr dazu.

Weingut von Moderator Günther Jauch geflutet

Seit 2010 ist der Moderator von „Wer wird Millionär“ Besitzer eines Weinguts in Rheinland-Pfalz. Nun wurde es Opfer des Hochwassers. Mehr dazu.

© Screenshot Instagram/weingutvonothegraven

Meine Empfehlung: EM-Hoffnung nach Krebs-Diagnose: „Sehe Dinge mit anderen Augen“

Happy End nach dem Krebs-Schock: Heinz Lindner und Stefan Lainer stehen im Großkader des Nationalteams für die EM. Teamchef Ralf Rangnick erklärt die Nominierung der Routiniers. Mehr zum Thema. (Kleine Zeitung PLUS)