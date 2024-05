Der Wahlkampf von Lena Schilling läuft alles andere als rund. Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl sieht sich gleich mit mehreren Problemen konfrontiert. Zunächst wurde Schilling in einem Artikel des „Standard“ ein „problematisches Verhältnis zur Wahrheit“ vorgeworfen. Die ehemalige Klimaaktivistin habe oft Lügen und Gerüchte über Freunde verbreitet, so der Vorwurf. Zwei Wochen später der nächste Rückschlag für Schilling. Wieder war es der „Standard“, der veröffentlichte, dass Schilling in Chats gegen die Grünen gehetzt habe. Außerdem soll Schilling mit dem Gedanken gespielt haben, nach der EU-Wahl die Fraktion zu wechseln und damit die Grünen im Stich zu lassen. Letzteres bestreitet Schilling.

Listenplatz eins bleibt bestehen

Fest steht: Für Schilling und die Grünen ist die Affäre äußerst unangenehm. Die Partei versucht, Schilling die Mauer zu machen. Knapp drei Wochen vor der Wahl will man die Spitzenkandidatin nicht mehr austauschen - auch wenn es technisch möglich wäre.

Jedoch könnte Schilling ihr Mandat nicht annehmen und auch nicht nach Brüssel gehen. Das wäre nichts Neues. Auch Werner Kogler hatte sich 2019 nach der erfolgreichen Wahl entschieden, sein EU-Mandat nicht anzunehmen. Stattdessen bereitete Kogler seine Partei als Spitzenkandidat auf die Nationalratswahl vor, die er ebenfalls erfolgreich bestritt.

Schilling könnte es ihm gleichtun, wenn auch aus anderen Gründen. Was bleibt, ist der Listenplatz. Schilling wurde Ende Februar offiziell auf den ersten Listenplatz der Grünen für die Europawahl gewählt. Diese Liste bleibt bestehen, Schilling wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Listenerste einen Platz im EU-Parlament haben, sofern sie sich nicht selbst dagegen entscheidet. Die Wählerinnen und Wähler können Schilling jedenfalls Vorzugsstimmen geben.

Es wäre auch nicht das erste Mal. Nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos erhielt HC Strache, der als Solidaritätskandidat auf Platz 42 der FPÖ-Liste stand, 37.000 Vorzugsstimmen. Für ein Direktmandat reichten rund 33.000, doch der abgetretene Vizekanzler entschied sich schließlich, das Mandat nicht anzunehmen. Eine Entscheidung, die er später wohl bereute.