Die Causa nimmt vorerst kein Ende. Auch zwei Wochen nach den Enthüllungen rund um Lena Schilling kehrt bei den Grünen keine Ruhe ein. Am Dienstag veröffentlichte die Tageszeitung „Standard“, die bereits die ersten Vorwürfe gegen Schilling publiziert hatte, erneut brisantes Material.

Schilling schrieb über Hass gegen die Grünen

Demnach soll Schilling mit mehreren Weggefährten gechattet haben, dass sie nach der EU-Wahl die Grünen verlassen und zur Linksfraktion wechseln werde. Ende Jänner, wenige Wochen bevor Schilling offiziell zur Kandidatin der Grünen gewählt wurde, schrieb sie einer Freundin: „Dann bin ich gewählt und die Grünen können nichts mehr machen muhahha“.

In mehreren Chatnachrichten, aus denen der Standard zitiert, soll die ehemalige Klimaaktivistin ihren Hass auf die Grünen zum Ausdruck gebracht haben. So schrieb sie Ende November an eine Freundin, sie habe in ihrem Leben „niemanden so gehasst“ wie die Grünen.

Auch Chats mit der Grünen Klubobfrau Sigrid Maurer seien von Schilling weitergeleitet worden. Sie habe Maurer geschrieben, dass sie Angst habe, in einem „migrations- und sicherheitspolitischen Wahlkampf verbrannt zu werden“. Schilling habe Angst gehabt, „ihre Integrität“ zu verlieren. Im Dezember habe sie der Partei verboten, einen „grünen Rahmen für meine Wahlplakate“ zu verwenden.

In einer offiziellen Stellungnahme dementiert Schilling ihre Wechselpläne zu einer anderen Fraktion. Ihre kritischen Äußerungen über die Grünen streitet sie jedoch nicht ab. „Ich hatte lange Zeit ein sehr kritisches Verhältnis zu den Grünen, das sich aber in den letzten Jahren - und insbesondere durch die Annäherung im Rahmen meiner Kandidatur - stark verändert hat“, so Schilling in einer Stellungnahme.

Nach einem Bericht des „Standard“ und des „Spiegel“, die den Fall gemeinsam recherchiert haben, sollen die neuen Leaks nicht vom Ehepaar Sebastian und Veronika Bohrn-Mena stammen.