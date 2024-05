Mittwochfrüh sind einige Anfragen bei der Kleinen Zeitung eingelangt: Ist das ein Fake? Kann das stimmen? Ist das ein Phishing-Mail? Der Hintergrund: Der Streamingdienst Netflix hat an Kundinnen und Kunden ein E-Mail mit dem Betreff „Sie haben Anspruch auf eine Rückerstattung in Höhe von 30 €“ ausgeschickt. Unter Verweis auf eine „Vergleichsvereinbarung zwischen Netflix International B.V. und der österreichischen Bundesarbeitskammer in Zusammenhang mit unseren Preiserhöhungen in den Jahren 2019 und 2020“ biete man eine „pauschale Rückerstattung in Höhe von 30 € an“, ist da u. a. zu lesen.

Die fast täglich eingehenden Warnungen vor Mails mit betrügerischem Hintergrund, die vielfach ebenfalls Geldsummen in Aussicht stellen, haben jedoch viele Empfängerinnen und Empfänger hellhörig und misstrauisch werden lassen. Daher auch die skeptischen Nachfragen.

Mittlerweile bestätigt aber auch die Arbeiterkammer Oberösterreich, dass es nach einer Klage „zu einer Einigung mit Netflix“ gekommen sei. „Alle betroffenen Konsumentinnen und Konsumenten haben von Netflix per Mail ein Angebot zu einer pauschalen Rückerstattung von Mitgliedsgebühren erhalten. Hintergrund der Auseinandersetzung waren Preiserhöhungen durch Netflix in den Jahren 2019 und 2020“, teilt die AK mit. Die von der AK Oberösterreich eingeschaltete Bundesarbeitskammer habe Netflix bezüglich Preisänderungen in den Jahren 2019 und 2020 geklagt. „Da Netflix an einer gütlichen Einigung dieses Disputs interessiert war, schlug das Unternehmen vor, betroffenen Konsumentinnen und Konsumenten eine Rückerstattung von Mitgliedsgebühren in Form eines Pauschalbetrages im Wert von EUR 20 oder EUR 30 anzubieten – je nachdem ob Konsumentinnen und Konsumenten von einer oder beiden Preiserhöhungen betroffen waren. Diesem Vorschlag hat die AK zugestimmt, sodass weitere langwierige Verfahren vor Gericht vermieden werden konnten.“

Das Rückerstattungsangebot von Netflix gilt bis 14. August. Betroffene Kunden sollten ein solches E-Mail erhalten.

Betroffene Konsumentinnen und Konsumenten können sich mit Ihren Fragen an die Hotline der AK Oberösterreich wenden: 0800 800 008