Am 1. April hat Netflix seine Preise erhöht. Die werbefreie Basis-Mitgliedschaft kostet nun 9,99 Euro statt 7,99 Euro. Nun soll das Angebot bald ganz von der Streaming-Plattform verschwinden. Die ersten Kundinnen und Kunden haben dies bereits zu spüren bekommen.

Per Mail zum Wechsel aufgefordert

„Wir planen, den Basistarif in einigen Märkten einzustellen, in denen das Werbeabo verfügbar ist“, heißt es im Geschäftsbericht von Netflix. Auf Reddit hat ein Netflix-Nutzer gepostet, wie sich der Plan der Plattform auf die Kunden auswirkt. Er hatte ein werbefreies Basis-Abo abgeschlossen, wurde nun aber von Netflix in einer Mail aufgefordert, auf eines der drei derzeit möglichen Abo-Modelle umzusteigen.

Das günstige Abo-Modell ist ohnehin ein Auslaufmodell. In immer mehr Ländern ist es für Neukundinnen und -kunden nicht mehr buchbar. Bislang ist in Österreich noch kein Fall bekannt, in dem Nutzerinnen und Nutzer eine ähnliche Mail wie der Reddit-Nutzer erhalten haben. Dies dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein.