Der russische Präsident Wladimir Putin droht erneut mit Atomwaffen. Er sieht sein Land für einen Atomkrieg gerüstet. Aus militärisch-technischer Sicht sei Russland bereit, Atomwaffen einzusetzen, wenn die Existenz des russischen Staates bedroht sei, sagte Putin in einem Interview. Am kommenden Wochenende finden in Russland die Wahlen statt, Putin wird wohl zum fünften Mal als Präsident bestätigt werden.

U-Ausschuss: Ärger über FPÖ-Absagen, morgen keine Befragungen

Im U-Ausschuss wird ab heute womöglich missbräuchlichen Machenschaften von SPÖ und FPÖ nachgegangen. Zeugenschwund und fehlende Akten sorgen für einen holprigen Start, der morgige Ausschusstag fällt bereits aus. Hier berichtet Christina Traar.

Vier Jahre Haft für Einbruch bei Verfassungsministerin Edtstadler

Während ihres Frankreich-Urlaubs im Sommer 2023 wurde die Wohnung von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler von Einbrechern heimgesucht. Im November wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Nun folgte das Urteil.

Tragischer Todesfall: Neugeborenes in Graz an Keuchhusten verstorben

Ein wenige Wochen altes Baby ist aufgrund einer Keuchhusten-Infektion verstorben. In der Steiermark gab es in diesem Jahr bereits 445 gemeldete Keuchhustenfälle. (Kleine Zeitung PLUS)

Innenminister Karner für generelles Waffenverbot

In Österreich soll ein generelles Waffenverbot im öffentlichen Raum eingeführt werden. Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bekannt gab, hat er Experten aus Innenministerium (BMI) und Landespolizeidirektionen einen Auftrag zur Ausarbeitung eines Gesetzesvorschlages erteilt. Hier lesen Sie mehr.

Toto Wolff setzte Mercedes-Boliden in Imola gegen die Wand

Das hätte ins Auge gehen können! Während eines Testtages in Imola flog Mercedes-Teamchef Toto Wolff vergangenes Wochenende in einem AMG GT3 aus der berühmten Rivazza-Kurve und hat laut einem Sprecher von Mercedes „die Wand geküsst“.

DSV Leoben: Eine Million Euro für den Verein aus Liebe zur Region

Zahlungen an den steirischen Zweitliga-Fußballverein werfen viele Fragen auf. Wie das Geld auf verschlungenen Pfaden beim DSV Leoben landet. Hubert Gigler hat recherchiert. (Kleine Zeitung PLUS)

Geheimhaltung und Konkurrenzklauseln: Muss ich mich daran halten?

Konkurrenzklauseln und Geheimhaltungsverpflichtungen in Arbeitsverträgen betreffen nicht nur Führungskräfte. Die Kollegen der Wirtschaftsredaktion haben die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Thema gesammelt.

Lenny Kravitz: Vom Tellerwäscher zum Stern auf dem „Walk of Fame“

Rockstar Lenny Kravitz ist mit einem Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“ ausgezeichnet worden. Zu Beginn seiner Karriere musste er noch im Auto schlafen. Mehr über den Rockstar erfahren Sie hier.

Geheimer Wien-Besuch von Kate Winslet

Oscarpreisträgerin Kate Winslet kam persönlich nach Wien, um die Werbetrommel für „The Regime“ zu rühren. Wie lange sie bleibt, ist unklar. Mehr dazu lesen Sie hier.

