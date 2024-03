Der erste März als positivster Tag der Welt

Am Welttag der Komplimente fragen wir Sie, liebe Userinnen und User: Haben Sie heute schon jemandem ein Kompliment gemacht? Teilen Sie Ihre positiven Botschaften und netten Worte mit uns und der Kleine-Zeitung-Community.

Wie es Rasern ab heute an den Kragen geht

Ab 1. März können Raser-Autos beschlagnahmt und versteigert werden. Was genau gilt und wie schnell die Österreicherinnen und Österreicher tatsächlich mit dem Auto unterwegs sind lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Heutige Empfehlungen

Meldungen aus der Steiermark und aus Kärnten:

Die Arbeitslosenquote in Österreich legte von 7,0 auf 7,6 Prozent zu. Vor allem Industriejobs sind betroffen, mildes Wetter hilft der Baubranche. In der Steiermark sind mehr als 49.000 Menschen ohne Job, in Kärnten stieg die Arbeitslosigkeit weniger stark als in Restösterreich.

Jetzt spielt Fisker auf Zeit – das sind die möglichen Folgen für Magna

Der Elektroautohersteller Fisker warnt selbst davor, dass ihm das Geld ausgehen könnte: Schon jetzt fährt die Produktion bei Magna in Graz auf dem untersten Level. Hoffnung ruht auf Einstieg eines Autoherstellers. Der Produktions-Restart im Mai in Graz ist in Frage gestellt – das sind die Folgen.

Kurz-Prozess: Der Richter und der Eremit

Sebastian Kurz wurde in erster Instanz schuldig gesprochen, im parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht die Wahrheit gesagt zu haben, jedenfalls nicht die volle. Von einem Richter, der in eigener, unverwandter Sache auch nicht die volle Wahrheit gesagt hat. Dieser bizarre Umstand hebt zwar nicht das Urteil auf, untergräbt es auch nicht, aber es trübt den Eindruck eines souverän agierenden Richters., findet Chefredakteur Hubert Patterer. (Kleine Zeitung PLUS)

Nawalny-Begräbnis in Moskau: „Das Regime wird sehr präsent sein“

Zwei Wochen nach seinem Tod in einem Straflager soll der bekannte Kremlgegner Alexej Nawalny (heute) Freitag in der russischen Hauptstadt Moskau beigesetzt werden.

© IMAGO / Florian Gaul

So klingt Kaleens ESC-Song „We Will Rave“

„We Will Rave“ von Kaleen: Ab heute kann man Österreichs Beitrag zum Song Contest in Malmö hören. Er stammt aus derselben skandinavischen Hit-Schmiede wie der Vorjahressieger „Tattoo“ von Loreen. Stimmen Sie über die Chancen beim ESC ab!

E-Auto und Sauna: Wer das Netz stark belastet, soll künftig mehr zahlen

Mit dem geplanten neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz wird sich für Strombezieher Grundsätzliches ändern. So sollen die Netzentgelte flexibel werden. E-Control-Vorstand Haber gibt einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen. Mehr dazu hier.

Jugendbande soll in Wien 12-Jährige über Monate missbraucht haben

In der Bundeshauptstadt Wien soll ein zwölfjähriges Mädchen von siebzehn Jugendlichen vergewaltigt worden sein. Einige von ihnen seien selbst noch minderjährig. Mehr dazu hier.

Deutscher Soldat erschießt drei Erwachsene und ein Kind

Im deutschen Niedersachsen ist es am Freitag zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. Vier Personen wurden nach Schüssen von einem Soldaten getötet. Hier geht es zum Artikel.

Harte Tage, Schmerzen und Musik

Nicht nur auf der Skipiste macht Mikaela Shiffrin eine gute Figur. Auch am Piano zeigte die US-Amerikanerin nun ihr Talent. Das geplante Comeback könnte in Gefahr sein.

Fünf Fragen zum Saisonstart: Wann fährt wieder ein Österreicher in der Formel 1?

In Bahrain kehrt die Formel 1 nach dreimonatiger Pause zurück. Max Verstappen ist erneut der große Favorit und peilt in Spielberg wieder den Heimsieg an. Fünf Fragen und Antworten zum Start der Saison. Mehr dazu hier.

Meine Empfehlung: Warum vegan kochen und backen bislang gar nicht so schwierig ist