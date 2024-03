Er ist aus der Popwelt nicht mehr wegzudenken: Justin Bieber hat mit seinen 30 Jahren das erreicht, wovon andere nur träumen können. Doch wie wurde er zu einem der erfolgreichsten Künstler unserer Zeit? Wir blicken zurück.

Erste Schritte in der Branche

Angefangen hat für Justin Bieber alles mit Coverversionen bekannter Songs, die seine Mutter auf YouTube hochgeladen hat. Dann ging alles ganz schnell und ein Produzent wurde auf den angehenden kanadischen Popstar aufmerksam. Im Alter von 13 Jahren veröffentlichte er sein erstes Album „EP My Word“, damit legte er den Grundstein für seine spätere Karriere.

Schnell wurde Bieber, der in Ontario aufwuchs, zum Teenieschwarm. Tausende junge Mädchen hörten sich die Songs an und kauften seine Alben. Aus dem zurückhaltenden Jungen aus der Kleinstadt, der besonders durch seine Frisur Kultstatus erreichte, wurde ein globales Phänomen. Seine Fans folgten ihm auf Schritt und Tritt, genauso wie die Paparazzi. Jeder wollte ein Foto des YouTube-Wunderkindes haben.

Ausverkauften Konzerte und kreischende Fans

Seine Fangemeinde formierte sich und die „Belieber“ (Mix aus Bieber und believe) wurden geboren. Der Teenager verdiente mit Songs wie „Baby“, „Never Say Never“ oder „Love me“ Millionen. Der dazugehörige Kinofilm „Never Say Never“ wurde zum Kassenschlager. Weltweit erreichte der Film insgesamt ein Einspielergebnis von rund 98,5 Millionen US-Dollar. Er brach einen Rekord nach dem anderen. Es folgten weitere Nummer-1-Hits und ausverkaufte Welttourneen.

Mit den Jahren veränderte sich der Teeniestar immer mehr. Seine lange Mähne wurde gekürzt, der Modestil wurde schrill und ausgeflippt und die ersten Tattoos zierten seine Haut. Mit dem großen Erfolg kam auch die ersten Skandale, bereits in jungen Jahren hatte Bieber Probleme mit Alkohol und Drogen. Der Teeniestar war zwischen 2013 und 2014 auch in diverse Rechtsstreits verwickelt.

Negativschlagzeilen und das große Glück

Auch die wechselnden Frauen an seiner Seite sorgten für Schlagzeilen, vor allem die Liaison mit Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez. Acht Jahre lang führten die beiden eine turbulente On-off-Beziehung. Nach drei gescheiterten Anläufen trennten sie sich endgültig. Nach einigen weiteren vergeblichen Versuchen fand er schließlich seine bessere Hälfte Hailey Baldwin, die beiden waren schon 2016 kurz ein Paar. Zwei Jahre später folgte der zweite Anlauf, sie gaben sich Ende 2018 das Ja-Wort. Seitdem gelten sie als eines der Traumpaare Hollywoods.

Mit seinem Äußeren veränderte sich auch seine Musik, die Liebesballaden wurden gegen fetzige Pop- und R&B -Songs getauscht. Mit „Despacito“ „Yummy“ oder „Peaches“ zeigte er eine ganz neue Facette von sich. Doch trotz aller Skandale war der Kanadier erfolgreicher denn je, laut „Forbes“ gehörte Bieber in sechs Jahren zu den zehn bestbezahlten Künstlern unter 30.

2022 folgte jedoch der nächste Rückschlag, der damals 28-Jährige sprach öffentlich über seine gesundheitlichen Probleme. Er leidet am Ramsay-Hunt-Syndrom, einer Krankheit, welche durch den Gürtelrose-Erreger Herpes Zoster ausgelöst wird. Die Gürtelrose tritt dabei am Gesichtsnerv auf und bewirkt die Lähmung einer Gesichtsseite. Hailey Bieber sei in dieser schwierigen Zeit wohl seine größte Stütze gewesen.

Mittlerweile ist der ehemalige Draufgänger wieder zur Ruhe gekommen und genießt das ruhige Eheleben mit Frau Hailey. Nach dem Auf und Ab der letzten Jahre scheint er mit sich selbst wieder im Reinen zu sein. Man darf gespannt sein, welchen Rekord er als Nächstes brechen wird.