Vergangenen September haben sie ihren vierten Hochzeitstag gefeiert. Fans von Hailey und Justin Bieber warten bereits sehnsüchtig auf Nachwuchs. Nun hat das Model in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Times" verraten, dass sie zwar einen starken Kinderwunsch verspüre, aber auch Angst davor habe, Mutter zu sein.

"Es ist schon genug, dass die Leute über mich, meinen Mann oder meine Freunde reden. Ich kann mir nicht vorstellen, damit konfrontiert zu werden, wenn Leute über meine Kinder reden", so Bieber. Das Thema bereite der 26-Jährigen große Sorgen. Kein Wunder: Das Model war in der Vergangenheit immer wieder Hass im Netz ausgesetzt, besonders wegen ihrer Beziehung mit Popstar Justin Bieber.

Hailey Bieber im April beim Flagship-Store-Opening von Tiffany & Co. © (c) Evan Agostini/Invision/AP (Evan Agostini)

Hailey Biber: Hass im Netz ausgesetzt

Hailey – damals noch Baldwin – und Justin Bieber waren bereits 2016 kurz ein Paar, bevor der Musiker Ende 2017 bis Anfang 2018 wieder eine Beziehung mit Ex-Freundin Selena Gomez einging. Nach der erneuten Trennung von Gomez kam Bieber schließlich mit Hailey Baldwin zusammen. Die beiden verlobten sich kurze Zeit später und gaben sich am 13. September 2018 in New York City schließlich standesamtlich das Jawort. Fans von Selena Gomez scheint das seit jeher ein Dorn im Auge zu sein, Fans von Justin und Hailey Bieber hingegen wünschen sich Nachwuchs für die beiden.