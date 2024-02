In der Gastro- und Hotellerie-Branche sorgen derzeit Online-Fake-Bewertungen für Aufregung. In Italien wurde dahingehend eine neue Regelung angekündigt und auch in Österreich steht die Zweckentfremdung von Bewertungen in der Kritik. Die ÖVP fordert aktuell eine Klarnamen-Pflicht für Online-Bewertungen. Lesen Sie mehr dazu.

Gegen Ex-Kanzler Gusenbauer wurde ein Parteiausschluss-Antrag eingebracht

Die kritische Wiener Bezirksorganisation Sektion 8 hat einen formalen Antrag an den Bundesparteivorstand übermittelt, Grund ist Gusenbauers Rolle in der Signa-Affäre.

Fluchtversuch wird zum Politikum: FPÖ kritisiert „Kuschelkurs“ von Zadic

Nachdem ein mutmaßlicher IS-Terrorist bei einem Krankenhausbesuch geflohen ist, ist ein politischer Streit entstanden. Die FPÖ fordert gar den Rücktritt von Justizministerin Alma Zadic. Zur Meldung.

Katharina Reich über Rekord-Krankenstände: „Wie vor der Pandemie wird es nicht mehr sein“

Was bedeutet es, wenn durch Covid die Krankenstände weiterhin auf einem derart hohen Niveau bleiben? Katharina Reich, Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, im Interview.

Pariser stimmen für Verdreifachung der Parkgebühren

Die Stadtverwaltung will innerstädtisch zukünftig 18 Euro für eine Stunde Parken kassieren. Das wurde im Rahmen einer Bürgerbefragung entschieden. Zum Artikel.

Lewis Hamilton lässt die Tifosi ausrasten – schon ein Jahr vor dem Wechsel

In Maranello zeigen sich viele Fans der Scuderia schon ein Jahr vor dem Wechsel von Lewis Hamilton begeistert. Eine Spurensuche in Italien. Zum Bericht unseres Korrespondeten.

Brüssel macht bei EU-Klimazielen für 2040 ernst

Am Dienstag legt die EU-Kommission einen Vorschlag für Klimaziele bis 2040 vor. Dieser dürfte weitreichend ausfallen: Die CO₂-Emissionen sollen um 90 Prozent sinken. (Kleine Zeitung PLUS)

Vor der bereits neunten Verhandlungsrunde drohen Warnstreiks

Nachdem Ende der Vorwoche auch die achte Verhandlungsrunde um einen neuen Kollektivvertrag für 90.000 Beschäftigte der IT-Branche gescheitert ist, folgen in dieser Woche Betriebsversammlungen. Es soll über Warnstreiks abgestimmt werden. Verhandelt wird dann erst übernächste Woche wieder.

Frauenpower: Das waren die strahlenden Siegerinnen des Abends

Sängerin Taylor Swift brach mal wieder alle Rekorde, außerdem ausgezeichnet wurden Miley Cyrus und Billie Eilish. Der Österreicher Markus Illko gewinnt in der Kategorie „Best Arrangement Instrumental“. Lesen Sie mehr.

Die schönsten Looks des Abends

Am Donnerstag heißt es zum 66. Mal „Alles Walzer“. Was hinter der Geschichte und Faszination des Wiener Opernballs steckt.

