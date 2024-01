Im Strafprozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss haben heute die letzten Zeugenbefragungen begonnen. Ein Urteil gibt es in dieser Woche noch nicht, letzter Verhandlungstag ist wohl der 23. Februar.

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Elke Kahr ist Weltmeisterin: Grazer Bürgermeisterin erhält „World Mayor Prize“

Montagnacht schickte das Londoner Institution „Mayors Foundation“ liebe Grüße nach Graz: Bürgermeisterin Elke Kahr wurde für ihren „selbstlosen Einsatz für ihre Stadt“ mit dem „World Mayor Prize“ ausgezeichnet. Nähere Infos dazu hier.

Gut-Behrami führt, Haaser als beste Österreicherin auf Rang 23

Lara Gut-Behrami will heute beim Riesentorlauf am Kronplatz in St. Vigil weiter Boden auf Mikaela Shiffrin gutmachen. Wir berichten live.

Lonely Planet: Das sind die 100 schönsten Strände der Welt

Vom hohen Norden bis in die Antarktis, vom exotischen Inseltraum bis zum Klassiker bei den Nachbarn. Ein neuer Reiseführer listet die 100 schönsten Strände der Welt.

Der Whitehaven Beach auf den australischen Whitesunday Islands zählt zu den schönsten Stränden weltweit © Christopher Brunner

Korruptionsindex: So kann Österreich wieder Plätze gut machen

Österreich hat sich im Korruptionsindex von Transparency International (TI) im Jahr 2023 um zwei Plätze auf Rang 20 verbessert. Grund zur Freude ist das aber noch keine, meint Georg Krakow, Vorstandsmitglied von TI-Austria. Alle Infos hier.

Stimme des SK Sturm: Ludwig „Lucky“ Krentl im Alter von 72 Jahren verstorben

Nicht nur der SK Sturm Graz und die Graz99ers trauern! Der beliebte Stadion- bzw. Hallensprecher Ludwig „Lucky“ Krentl ist im 72. Lebensjahr völlig überraschend verstorben. (Kleine Zeitung PLUS)

Zwillingsschwestern fanden sich nach 19 Jahren dank TikTok wieder

Amy und Ano wurden nach der Geburt in Georgien an verschiedene Familien verkauft. Durch einen Zufall fanden sie rund 19 Jahre später wieder zueinander. Zum Artikel.

Identitäre Bewegung: Martin Sellner in Deutschland eingereist

Der rechte Aktivist stellte das angekündigte Einreiseverbot „auf die Probe“. Die deutsche Polizei ließ ihn bei Passau passieren. Hier geht‘s zum Artikel.

Ehemaliger Burgtheater-Direktor Achim Benning im Alter von 89 Jahren gestorben

Benning hatte das Burgtheater von 1976 bis 1986 geleitet und war seit 1986 Ehrenmitglied des Hauses. Alle Infos hier.

Frage des Tages: Texten oder telefonieren Sie lieber?

Während man früher noch zum Festnetztelefon gegriffen hat, so kann man heute sogar per Sprachsteuerung eine Textnachricht diktieren und versenden. Welche Form der Kommunikation bevorzugen Sie?

Rätsel um vermisstes Flugzeug von Amelia Earhart könnte gelöst sein

Amelia Earharts Schicksal könnte nach fast 87 Jahren nun endlich geklärt sein. Berichten zufolge soll das Flugzeugwrack der amerikanischen Pilotin gefunden worden sein. Alle Infos gibt es hier.

Wifo-Schnellschätzung: Wirtschaftsabschwung hat sich eingebremst

Im vierten Quartal 2023 stabilisierte sich die heimische Wirtschaft, wenn auch auf niedrigem Niveau. Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte stagnierte, Zuwächse gibt es im Handel und Tourismus. Zum Artikel.

So dekadent feierte Paris Hilton den ersten Geburtstag ihres Sohnes

Zu seinem ersten Geburtstag hat Paris Hilton für ihren Sohn Phoenix eine große Party geschmissen. Sie mietete sogar einen Streichelzoo für ihren Sprössling. Alle Details zu den Feierlichkeiten.

Meine heutige Empfehlung: Krebsvorsorge - Vielen ist Krebsrisiko durch Rauchen nicht bewusst

Die Krebsvorsorge hat in Österreich noch Luft nach oben, das ist das Fazit einer aktuellen Befragung. Nur 58 Prozent der Befragten bejahten einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebs. Dabei ist die Zigarette der Hauptfaktor für die rund 5.000 Neuerkrankungen an Lungenkrebs pro Jahr.

