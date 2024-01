Der Kurz-Prozess wird derzeit mit einem weiteren prominenten Zeugen fortgesetzt: Ex-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) erschien Donnerstagvormittag im Zeugenstand, um zu den Vorwürfen im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen des Vorwurfs der Falschaussage im „Ibiza“-Untersuchungsausschuss auszusagen. Redakteurin Christina Traar berichtet live aus dem Gerichtssaal.

Bedingte Entlassung aus Maßnahmenvollzug für Josef F.

Heute fiel die Entscheidung über die Verlegung vom Maßnahmen- in den Normalvollzug. Ein Gutachten attestierte, dass Unterbringungsvoraussetzungen für ihn nicht mehr vorliegen. Mehr dazu hier.

Josef F. auf dem Weg zur Anhörung in Krems © APA / Helmut Fohringer

Haselsteiner zur Signa-Implosion: „Das war der große Fehler, schmerzhaft teuer“

Der Bauindustrielle Hans Peter Haselsteiner zählt zu den größten Investoren der zerbröselnden Signa-Gruppe von René Benko: Jetzt rechnet er mit Signa-Gründer René Benko ab, spricht über hausgemachte Fehler und bittere Niederlagen. Zum Artikel.

Was man für einen perfekten Tag bei der Skiflug-WM am Kulm wissen sollte

Heute beginnt die Skiflug-WM am Kulm in Bad Mitterndorf. Karten und Unterkünfte gibt es noch. Es wird eine Anreise mit den Öffis empfohlen, die Bahn hält nur wenige Meter vom Veranstaltungsgelände entfernt. Alle Infos gibt es hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Mit Katze auf dem Roten Teppich

Ex-Topmodel Claudia Schiffer (53) ist mit einem besonderen Begleiter zu einer Filmpremiere in London erschienen - sie hatte im Rucksack eine Katze dabei:

Luchs reißt Fuchs: Stammt Aufnahme wirklich aus Kärnten?

Ein Video vom Kampf eines Luchses mit einem Fuchs macht derzeit in Sozialen Medien die Runde. Dort wird behauptet, es handle sich um Aufnahmen aus Kärnten. Ein Experte klärt auf.

Schladming erweist sich als Klassiker im Doppelpack

Linus Straßer fuhr auch unter dem Schladminger Nachthimmel allen davon. Warum das erste „reguläre“ Jahr mit zwei Nachtrennen in Schladming zum Volltreffer avancierte - ein Kommentar von Michael Schuen. (Kleine Zeitung PLUS)

Was der Nachtslalom mit Kirschkernweitspucken zu tun hat (Kleine Zeitung PLUS)

Hitzige Promi-Debatte um Oscar-Nominierung für Ryan Gosling

Schauspielerin Eva Mendes feiert die Oscar-Nominierung ihres Partners Ryan Gosling mit einem emotionalen Instagram-Post, in dem sie seine Kritiker scharf kritisiert. Gosling selbst zeigt sich indes enttäuscht, mittlerweile hat sich sogar die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton in die Debatte eingeschaltet. Aber lesen Sie selbst.

Urlaubspläne 2024: Wohin reisen Sie in diesem Jahr?

Parkinson: Neue Therapiegabe macht Hoffnung

Wenn die Parkinson-Therapie mit Tabletten an ihre Grenzen stößt, gibt es eine neue Infusionstherapie. Die Gailtal-Klinik Hermagor bietet diese als erstes Krankenhaus an. Mehr dazu hier.

Meine heutige Empfehlung: „Mean Girls“ und welche Filme sich (nicht) lohnen

Die Fortsetzung des Kultfilms fällt brav aus. Eine starke Kinowoche bleibt es dennoch: mit dem Werdenigg-Biopic „Persona Non Grata“, dem fünffach nominierten Oscar-Film „The Holdovers“, der Doku „The Klezmer Project“ und vielen vielen mehr.

