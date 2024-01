Die Inflation ist im Jahr 2023 in Österreich mit 7,8 Prozent auf einem sehr hohen Niveau geblieben, wie die Statistik Austria am Vormittag bekannt gab. Immerhin lag der Wert um 0,8 Punkte unter jenem von 2022, als er 8,6 Prozent betragen hatte. Der Rückgang in anderen europäischen Ländern sei vergleichsweise kräftiger ausgefallen. Alles rund um die Inflation lesen Sie hier.

Heutige Empfehlungen:

Erbitterter Streit um Ruanda-Abschiebeplan spaltet die Tories

Heute stimmt das britische Unterhaus über das umstrittene „Ruanda-Gesetz“ ab, mit dem die Regierung die Massendeportation von Asylsuchenden nach Afrika in Gang zu setzen hofft. Den Tory-Rechten ist es womöglich noch immer nicht radikal genug.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Dürften abgelehnte Asylwerber durch eine Hochzeit bleiben?

Am Dienstag wurde der türkische Staatsbürger Hamza U. abgeschoben. Kurz vor der Hochzeit mit der Deutschen Gundula B. hatte man ihn festgenommen. Über die Hintergründe und kurioses Recht. Zu den wichtigsten Fragen und Antworten. (Kleine Zeitung PLUS)

Dieser Campingplatz ist der beliebteste in Europa

Die Campingplätze in den beliebten Badeorten an der oberen Adria heimsten bei Stuttgarter Tourismusmesse jede Menge Auszeichnungen ein. Einer stach besonders hervor.

Abfahrtskrise: Jetzt wird an allen Schrauben gedreht

Was Vincent Kriechmayr und Co. in Kitzbühel planen, um den Anschluss zu finden - alle Infos dazu hier.

Richard Lugner holt Priscilla Presley zum Opernball

Baumeister Richard Lugner hat Priscilla Presley zum diesjährigen Opernball eingeladen. Presley wird am 8. Februar mit Lugner in der Wiener Staatsoper übers Parkett schweben. Alles zum Gast lesen Sie hier.

Das waren Richard Lugners Opernball-Gäste aus den vergangenen Jahren:

Meine heutige Empfehlung: Ein Jahr bis zum Start des Einwegpfands - So gut ist der Handel vorbereitet

In weniger als einem Jahr startet der Einwegpfand auf PET-Flaschen und Metalldosen in Österreich. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren - das zeigt ein Rundruf durch den Lebensmittelhandel.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch!