Wer aktuell 10 Millionen Euro zur Verfügung hat, könnte bald Burgbesitzer sein. Denn die Burg Rabenstein in Frohnleiten steht zu Verkauf. Samt Panoramalift, Wärmepumpe. Die Burg Rabenstein ist allerdings nicht der einzige Prachtbau der in der Steiermark neue Besitzer sucht. Denn für die Häfte des Preises lässt sich in Stainach-Pürgg das Schloss Friedstein, samt Inventar erwerben. Eines von vielen, denn auch das Schloss Leopoldstein, das Goldschmiedschlössl sowie das Schloss Uhlheim, Schloss Finkenegg und Schloss Klaffenau stehen zum Verkauf.