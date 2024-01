Ein beliebter Neujahrsvorsatz lautet: „Dieses Jahr achte ich darauf, was ich esse, und ernähre mich gesünder.“ Häufig stehen auch weniger Fleisch oder vegane Ernährung auf der Liste der guten Vorsätze. Viele Menschen übersehen dabei jedoch, wie wichtig es ist, ausreichend zu trinken – am besten Wasser. Doch was ist die richtige Menge, die man täglich zu sich nehmen sollte?

1,3 bis 1,8 Liter als Richtwert

Die Faustregel von rund zwei Litern pro Tag wurde durch eine große Studie mit Teilnehmern aus über 20 Ländern überholt. Der Studie zufolge braucht der Mensch etwa 1,3 bis 1,8 Liter Wasser täglich – wie viel genau, ist aber individuell verschieden und hängt von mehreren Faktoren ab, wie etwa ein Leben in größeren Höhen oder in besonders heißen und/oder feuchten Gebieten. Aber auch Sportlerinnen und Sportler oder Frauen, die gerade stillen oder schwanger sind, haben einen höheren Wasserbedarf.

Auch für Hobbysportler gilt: Ausreichend trinken sollte man Tag für Tag, nicht nur, wenn ein Training ansteht. „Und man muss darauf achten, das Salz, das man rausschwitzt, wieder zuzuführen,“ sagt Ernährungsexpertin Angela Kirchmaier dazu. Man nehmen einen Fruchtsaft seiner Wahl, mische diesen mit Wasser und gebe eine Prise Salz hinzu.

Im Podcast mit Martina Marx erklärt Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier, wie wichtig ausreichend Flüssigkeitszufuhr für den Körper ist und wie ein gesundes Trinkverhalten aussehen sollte.

Wasserumsatz und Wasserbedarf nicht gleichsetzen

Wasserumsatz und Wasserbedarf dürfe man jedoch nicht in Zahlen gleichsetzen: Verbraucht ein Sportler rund fünf Liter Wasser, bedeutet das nicht, dass auch fünf Liter getrunken werden müssen. Der individuelle Bedarf hängt zudem von der Nahrungsaufnahme des jeweiligen Tages ab. Bei dem Konsum von Säften, Suppen oder Tee wird dadurch auch Wasser aufgenommen. All diese Faktoren erschweren das Aussprechen einer allgemeingültigen Empfehlung. Ratsam ist dennoch, sich an den 1,3 bis 1,8 Litern zu orientieren.

Auch Kinder müssen ausreichend trinken, diese vergessen jedoch häufiger darauf. Diätologin Christine Hutter meint: „Nimmt man einen Volksschüler als Maßstab, sollte dieser über den Tag verteilt mindestens einen Liter, besser etwas mehr, trinken.“ Ihr Tipp: Im besten Fall füllt man die Trinkflasche mit Wasser, ungesüßten Tees oder stark verdünnten Fruchtsäften.

Was sagen Sie dazu?

Jetzt sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser. Achten Sie darauf, ausreichend zu trinken? Tracken Sie ihren Wasserkonsum? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und der Kleine Zeitung-Community.