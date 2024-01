Für Apple war das Jahr 2023 wohl eines der erfolgreichsten in der Unternehmensgeschichte. Denn der US-Konzern hat laut einer aktuellen Analyse des „IDC“ den Smartphone-Giganten Samsung nach über zehn Jahren vom Thron gestoßen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Heutige Empfehlungen:

Trump räumt ab, DeSantis wird Zweiter vor Nikki Haley

Bei den Vorwahlen in Iowa kam Trump über 50 Prozent und hängte seine innerparteiliche Konkurrenz ab. Der Republikaner Vivek Ramaswamy gibt auf. Dennoch ist für Trump das Rennen noch nicht in trockenen Tüchern. Zur Analyse unserer Korrespondentin Eva Schweitzer.

Warum nicht jedes Hölzerl, das Herbert Kickl an die Medien wirft, eine Story ist

Die Aussicht, dass die FPÖ die kommenden Wahlen gewinnen und Herbert Kickl Kanzler werden könnte, zieht Politik und Medien in ihren Bann. Aber: Wie soll man mit Kickl umgehen?

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

„Ein Wunder“: In Slowenien kamen Vierlinge zur Welt

Ein seltenes Ereignis feiern die Eltern und die Universitätsklinik in Ljubljana: Am Wochenende kamen vier gesunde Buben bei Vierlingsgeburt zur Welt. Lesen Sie mehr.

Nach schweren Unfällen: Wie gefährlich ist das Skifahren?

Einmal mehr überschatten tragische Unfälle die Skisaison. Was die Statistik offenbart, was mangelnde Fitness für eine Rolle spielt und wo es mehr Vorsicht braucht. Zum Artikel.

Weitere Leichenteile im Wiener Marchfeldkanal entdeckt

Am vergangenen Samstag hatte ein Angler einen Fuß aus dem Gerinne gezogen. Über die genaue Anzahl der Überreste wollte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Zur Meldung.

Jose Mourinho bei AS Roma entlassen

Der italienische Fußball-Spitzenclub AS Roma hat sich von Trainer Jose Mourinho getrennt. Wie die Römer am Dienstag mitteilten, wurde die Zusammenarbeit mit dem 60-jährigen Portugiesen und dessen Team mit sofortiger Wirkung beendet.

Neuer ESC-Star: Kaleen vertritt heuer Österreich

Flotter Dance-Pop: Zum Eurovision Song Contest nach Malmö schickt der ORF im Mai Sängerin und Tänzerin Kaleen (29) mit „We Will Rave“. Mehr zum neuen ESC-Star.

Oberösterreicherin Marie-Sophie Kreissl wählte den Künstlernamen Kaleen © IMAGO/Harald Deubert

„Succession“ und „The Bear“: Das waren die großen Sieger des Abends

Die opulente Mediensatire „Succession“, die Restaurantserie „The Bear - King of the Kitchen“ und die Gesellschaftssatire „Beef“ haben am Montagabend die 75. Verleihung der US-Fernsehpreise Emmy in Los Angeles dominiert. Die drei Produktionen gewannen jeweils die wichtigsten Auszeichnungen in den Teilbereichen Drama, Komödie und Miniserie. Zu allen Gewinnern.

Das waren die lustigsten und emotionalsten Momente des Abends:

Meine heutige Empfehlung: Zu viel Fruktose kann schädlich für die Leber sein

Nimmt man zu viel Fruktose, also Fruchtzucker, zu sich, kann sich das negativ auf die Leber auswirken. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag!