Ein „Traumtagerl“ nach dem anderen: Jede Menge Schnee und dann Sonnenschein, das ergibt in diesem Winter volle Pisten in der Skination Österreich. Doch wie jedes Jahr überschatten schwere Unfälle die Saison. Erst gestern prallte ein 13-jähriger Bursche in Sölden beim Skifahren gegen ein Tunnelportal und verletzte sich schwer. Am Samstag geriet eine 35-jährige Skifahrerin in Rohrberg in einem Steilhang in einer Kurve über den Pistenrand hinaus und stürzte rund zehn Meter in steiles Waldgelände ab. Sie überschlug sich und blieb schließlich zwischen Wurzeln und Steinen liegen. Die Wiederbelebungsversuche waren erfolglos. In der Woche davor verstarb ein 14-jähriges Mädchen in Seefeld, es dürfte ebenfalls von der Piste abgekommen sein. Die Jugendliche stieß in Folge gegen einen Baum, trotz Helm erlag sie ihren Verletzungen. Schon kurz nach Weihnachten verlor auch ein 14-jähriger Skifahrer in Hochoetz sein Leben. Er war 25 Meter über eine steile Böschung gestürzt.