Dass am Tag nach der Angelobung einer Bundesregierung in Österreich die Spekulationen über baldige Neuwahlen beginnen, ist eine Übertreibung. Allerdings nur eine geringfügige. Es zählt zu den liebsten Beschäftigungen der Beobachter dieser Republik, die Gerüchteküche über einen Bruch der laufenden Koalition – Achtung „Geheimplan“ – und den nächsten Wahltermin am Köcheln zu halten.