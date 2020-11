"Angespannte Phase" Nach Attentat: Bald bewaffnete Cobra-Beamte auf den Straßen

In allen Bundesländern sollen in nächster Zeit mehr Beamte der Sondereinheit zu sehen sein - in Zivil und mit Sturmgewehr.

© APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

In den kommenden Tagen werden in allen Bundesländern verstärkt Beamte der Sondereinheit Cobra auf den Straßen zu sehen sein. Das kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an. "Aus internationalen Erfahrungen wissen wir, dass wir in einer angespannten Phase kurz nach dem Attentat in Wien leben. Es ist daher Wachsamkeit in allen Bundesländern geboten“, so Nehammer.