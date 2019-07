Der Ex-Bundeskanzler tourt durch die Lande und hat Ideen für den Datenschutz in Österreich. Kein guter Zeitpunkt: In den sozialen Medien aber auch von Seiten der Journalisten erntet er dafür nach "Schredder-Gate" und Brandstätter-Debatte eher Skepsis.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sebastian Kurz im Silicon Valley © NEUE VOLKSPARTEI/JAKOB GLASER

In die Nesseln setzte sich gestern ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit einer Äußerung auf Twitter. Er forderte am Rande seiner Expedition ins Silicon Valley eine Ö-Cloud im Sinne der "Datensicherheit der Menschen und Unternehmen in Österreich".