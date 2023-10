Am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen Sebastian Kurz (ÖVP) und anfänglich zwei Mitbeschuldigte wegen Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss steht die Befragung von Kurz‘ ehemaligem Kabinettschef und Vertrauten Bernhard Bonelli auf dem Programm. Neben Kurz wird auch ihm vorgeworfen, im Ibiza-Untersuchungsausschuss vor drei Jahren falsche Angaben in Zusammenhang mit der Besetzung der ÖBAG-Spitze gemacht zu haben.

Bonelli hatte dort angebenen, von der Besetzung gewusst zu haben. Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sei Bonelli darin jedoch direkt eingebunden gewesen und habe mit seinene falschen Angaben lediglich seinen Kanzler schützen wollen.

Bonelli bekennt sich „nicht schuldig“

Der Richter hat den dritten Verhandlungstag eröffnet, Kurz und Bonelli haben den Saal betreten, es geht los. Die WKStA beginnt mit einigen (komplexen) Klarstellungen, der Richter will darüber in den kommenden Tagen entscheiden. Die beiden Angeklagten hören den Ausführungen zu, sie sitzen heute mit einem leeren Sessel Abstand nebeneinander. Bonelli nimmt nun vor dem Richter Platz und beginnt mit einer vorbereiteten Erklärung, nachdem er sich „nicht schuldig“ bekennt.

Er sei nach dem Studium in die Privatwirtschaft gegangen, bis er bei Kurz in dessen Team eingestiegen sei. Er sei überzeugt gewesen, dass dieser etwas verändern könne. Bonelli habe sich engagiert, „das Gemeinsame vor das Trennende gestellt“ und sei trotz allem „sehr dankbar für diese Zeit“. Er war auch in die Medienarbeit eingebunden, die manche als „Message Control“ wahrgenommen haben, die aber schlicht koordiniert abgelaufen sei.

Kurz-Vertrauter Bernhard Bonelli © APA / Georg Hochmuth

Bonelli: Kurz „einer der fleißigsten Menschen, die ich kenne“

Das Team im Kabinett habe „sehr gut gearbeitet“, bekräftigt Bonelli, Kurz sei „einer der fleißigsten Menschen, die ich kenne“. Der Angesprochene, der in Bonellis Rücken sitzt, macht sich eifrig Notizen. Die damalige Zeit des Ausschusses sei „extrem stressig“ gewesen, man habe damals mit der Beschaffung von Corona-Impfungen gerungen. Er habe „24/7“ mit Corona zu tun gehabt und sei nicht ausreichend auf den Ausschuss vorbereitet gewesen. Ähnlich hatte zuvor auch Kurz im Prozess argumentiert.

Wie dieser spricht nun auch Bonelli von gezieltem Bemühen der Ausschuss-Abgeordneten, Auskunftspersonen zu Falschaussagen zu bewegen. Zudem habe es Stricherllisten gegeben, wie oft er angegeben habe, sich nicht erinnern zu können, er sei mehrfach unter Druck gesetzt worden. Er sei für manche Aussagen sogar ausgelacht worden. Die diversen Hausdurchsuchungen in seinem Umfeld seien für ihn damals auch „traumatisierend“ gewesen.

„Das geht sich in meinem Hirn nicht aus“

Vor dem Ausschuss habe er ausgesagt, dass der ÖBAG-Bestellungsprozess Sache des Finanzministers gewesen sein. Gegen ihn werde nun ein Verfahren wegen Falschaussage geführt, dabei habe der frühere ÖBAG-Chef und heutige zentrale Belastungszeuge Thomas Schmid genau das selbe ausgesagt. „Das geht sich in meinem Hirn nicht aus“, sagt der Angeklagte. Er habe damals auch seine Antworten knapp gehalten - aus Angst vor strafrechtlicher Verfolgung. Inhaltlich würde er jedoch dabei bleiben, diese hätten „der objektiven Wahrheit“ entsprochen.

Auch Bonelli (l.) werden Falschaussagen vorgeworfen © APA/HELMUT FOHRINGER

Einen Fehler habe er aber gemacht: Er habe damals versehentlich ein Positionspapier verschickt, indem eine Zerschlagung der WKStA gefordert wird. Damit erklärt sich Bonelli nun die Ermittlungen gehen ihn. Deshalb werde er die Fragen der Anklage im Verfahren auch nicht beantworten, sagt er - und beendet seine Erklärung. Nun ist der Richter mit seinen Fragen dran - und spielt eine Audioaufnahme von Bonellis Befragung im Ausschuss ab.

Am vergangneen Freitag war der frühere Bundeskanzler Kurz ausführlich zu Wort gekommen. In einem vorbereiteten Statement sowie in seiner Befragung durch den Richter beteuerte Kurz seine Unschuld und teilte gegen seinen früheren Vertrauten Thomas Schmid aus, der heute als zentraler Zeuge der WKStA gilt und den Kronzeugenstatus anstrebt. Eine ausführliche Zusammenfassung des zweiten Prozesstages lesen Sie hier.

Bereits am ersten Tag wurde das Verfahren gegen die Hauptangeklagte und frühere Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner ausgegliedert. Ihr wurde eine Diversion gewährt - vorausgesetzt, sie bringt die geforderten Geldmittel dafür auf und die WKStA erhebt keine Rechtsmittel dagegen. Mehr dazu lesen Sie hier.