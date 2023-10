Am ersten Prozesstag am Mittwoch durfte er nur Angaben zu seinen Personalien machen, am heutigen Freitag kommt der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ausführlich zu Wort. Im Wiener Straflandesgericht wird der Prozess gegen ihn und seinen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli fortgesetzt, Richter und Staatsanwaltschaft werden Kurz ausführlich zum Vorwurf der Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragen. Zuvor kann der frühere ÖVP-Chef zudem eine Erklärung abgeben.