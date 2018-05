Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

22. Mai, 21.30 Uhr - Geister, die er rief

Nun war er da, Mark Zuckerberg, stand zumindest den Fraktionschefs im EU-Parlament Rede und Antwort. Die Fragen waren direkter, konkreter als jene im US-Senat, der Facebook-Gründer entschuldigte sich neuerlich und gelobte Besserung. Präsident Antonio Tajani sah die Veranstaltung als Erfolg, andere, etwa die Grünen, nicht so ("Ein PR-Stunt") - generell aber wurde es dem US-Milliardär angerechnet, dass er sich nun auch um europäische Fragen kümmert und Bereitschaft zeigte, Probleme anzugehen.

Auftritt wie ein Filmstar: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (links im Bild) Foto © Lieb

Die Frage ist, ob das überhaupt noch zu schaffen ist. Abertausende Menschen arbeiten schon an der Behebung der immer neu auftauchenden Schwierigkeiten, Computer mit künstlicher Intelligenz sollen Fake News, bedenkliche Inhalte und gefälschte Konten herausfiltern - "Herr die Not ist groß, die Geister, die ich rief, die werd ich nun nicht los" zitierte die Abgeordnete Gabi Zimmer (Linke) Goethe und jeder wusste, was sie damit meinte. Auch Zuckerberg selbst räumte ein, dass besonders beim Versuch, Wahlen und Abstimmungen zu beeinflussen, die Gegner mit gleicher Hochtechnologie arbeiten wie er selbst. Nun sollen weitere Fragen schriftlich gestellt werden, der US-Milliardär will sie beantworten. Lesen Sie unsere aktuellen Berichte dazu hier und hier.

21. Mai, 15:00 - Live is life - nicht immer

Morgen kommt er also doch nach Brüssel: Facebook-Boss Mark Zuckerberg. Wie unserem aktuellen online-Bericht zu entnehmen ist, wird das Treffen entgegen ersten Plänen nun doch live übertragen; dennoch findet es nicht öffentlich mit allen Abgeordneten statt, sondern nur im "kleinen Kreis" mit den Fraktionsvorsitzenden. Hinter den Kulissen geht es deshalb schon seit Wochen rund. In den USA hatte sich Zuckerberg immerhin dem Senat gestellt, Europa hat weit mehr Facebook-Nutzer als die Staaten und - siehe Datenschutzrichtlinie, die diese Woche in Kraft tritt - besonders drängende Fragen. Überspitzt könnte man die kritischen Stimmen - frei nach Falco- so zusammenfassen: "Wer glaubt er, dass er ist?" Parlamentspräsident Antonio Tajani hatte sich wegen der Sonderbehandlung Zuckerbergs schon allerhand anhören müssen, auch aus den eigenen EVP-Reihen, heute bekam er auf Twitter noch mehr davon ab. Schließlich hatte Tajani die Live-Übertragung freudig als Erfolg gefeiert - der amerikanische Gast habe nun doch zugestimmt, das sei eine "gute Nachricht" für die EU-Bürger.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30 — Antonio Tajani (@EP_President) 21. Mai 2018

Die Folge waren zahlreiche weniger gute Kommentare. Etwa: "Große Neuigkeit für EU-Bürger, dass Zuckerberg einen Live-Stream akzeptiert? Machen Sie Scherze?" Oder, etwas krasser formuliert: "Er soll Steuern zahlen. Hören Sie auf, seinen Hintern zu küssen." Oder: "Herr Tajani, warum fragen Sie um Erlaubnis? Sie sind Präsident eines Parlaments. Handeln Sie auch so." Scheint ein spannendes Ereignis zu werden...

20. Mai, 17:00 - Die Wolfskonferenz

Mehrfach haben wir in den letzten Tagen über die zunehmende Problematik der wachsenden Wolfspopulation berichtet; zuletzt über den DNA-Beweis, wonach in der Steiermark 15 Schafe von einem dieser in Westeuropa schon als ausgestorben geltenden Großräuber gerissen wurden. Am Beginn dieser Woche gab es zu dem Thema die "Wolfskonferenz" im Europaparlament - kein kleines Kamingespräch, vielmehr eine große Veranstaltung mit dem Charakter einer internationalen Konferenz.

Saal ASP 5G3, Europaparlament: Der Wolf ist ein großes Thema in Brüssel Foto © Lieb

Ein kurzer Rückblick: Mehr als 100 Abgeordnete aus ganz Europa und zahlreiche Experten diskutierten durchaus kontroversiell. EU-Kommissar Karmenu Vella will dabei bleiben, dass Wölfe nicht zum Abschuss freigegeben werden. Bauernvertreter, wie etwa der Salzburger Experte Gregor Grill von der Landwirtschaftskammer, verweisen auf bereits mehr als 20.000 Tiere in Europa und die Schäden, die sie anrichten. Grill sagt: "Ich halte den strengen Schutzstatus in dieser Form nicht mehr für angebracht. Mit 20.000 Wölfen würde ich den Wolf in Europa nicht als gefährdet einstufen." Die Abgeordnete Annie Schreijer-Pierik skizzierte den Alltag der Schafbauern: "Die gehen morgens auf die Weide und fragen sich: was haben die Wölfe in der Nacht wieder gemacht?" Ähnlich sieht es der VP-Abgeordneter Othmar Karas: "Während die Europäische Kommission weiter zaudert, zeigt die Rückkehr des Wolfes nach Mitteleuropa Auswirkungen auf die Schaf- und Ziegenwirtschaft: Die Freilandhaltung wird wegen des Verlustrisikos bereits vielfach eingeschränkt."

Nun soll ein europaweiter Plan zum Wolfsmanagement erstellt werden - was allgemeinen Beifall fand. Das Thema wird in Brüssel weiter auf der Agenda stehen.

19. Mai, 22.00 Uhr - Mehr Geld für Kinder

Unmittelbar vor Beginn des Pfingstwochenendes hat die Kommission noch ein Paket fertig geschnürt, das an den Krisenorten überall auf der Welt vor allem den Kindern zugute kommt. Humanitäre Mittel für Bildung in Notsituationen sollen von zuletzt 8 Prozent auf 10 Prozent des verfügbaren Budgets erhöht werden. Im Jahr 2015 waren es bloß zwei Prozent. Insgesamt haben seit 2016 mehr als 5,5 Millionen Mädchen und Buben von dieser Förderung in Höhe von rund 265 Millionen Euro profitiert. Darüber hinaus hat die EU seit 2011 mehr als 1,5 Milliarden Euro im Kontext der Krise in Syrien mobilisiert. „Angesichts der weltweit zunehmenden Zahl humanitärer Krisen besteht die Gefahr, dass Millionen von Kindern ohne Bildung aufwachsen. Wir haben die Verantwortung zu handeln, um zu verhindern, dass Kinder zu einer verlorenen Generation werden," sagte Kommissar Christos Stylianides.

18. Mai, 19:00 Uhr - Zurück aus Sofia

Zwei Tage beim EU-Gipfel in Bulgarien; nun wieder in Brüssel und die Frage nach dem Resümee stellt sich in der Distanz neu. Die (noch) 28 Länder geben sich einig im Handelsstreit mit den USA, beim Iran-Abkommen und der Westbalkan-Erweiterung. Ganz einig? Leise, aber doch zu hören waren die Zwischentöne von Angela Merkel: 2025? "Zu früh für Westbalkan". Ausfallshaftung für Firmen, die zum Opfer von Trumps Iran-Bann werden? "Ist nicht finanzierbar". Warum so mürrisch? Merkel will sich in ihrem eigenen Land nicht gerade jetzt neue, alte Fronten aufbauen, überlegen wir im Kreis der Journalistenkollegen.

Hand in Hand: Angela Merkel mit Gastgeber Boyko Borissov Foto © APA/AFP/POOL/VASSIL DONEV

Mazedonien könnte in Zukunft "Republik Ilinden-Mazedonien" (Republika Ilindenska Makedonija) heißen, das Ende des Namensstreits mit Griechenland ist in Griffweite - die Meldung kommt heute, Freitag. Am Donnerstag, zum Ende des Gipfels, war sie erwartet worden, als sichtbarer Erfolg des Treffens. Der Plan ging nicht auf, auch jetzt fehlt noch die Bestätigung - die Ministerpräsidenten Griechenlands und Mazedoniens, Alexis Tsipras und Zoran Zaev, müssen noch weitere Rücksprache in ihren Ländern halten.

Der Ilinden-Aufstand war eine Volksrevolte in den damals zum Osmanischen Reich gehörenden Regionen Makedonien und Thrakien im Jahr 1903. In Mazedonien wird der Eliastag (Ilinden) am 2. August in Gedenken an diesen Aufstand gefeiert, aber auch an das Jahr 1944, als im Kloster Prohor Pcinjski auf dem Gebiet des heutigen Südserbien die Grundlagen der späteren jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien gelegt wurden.

Wird der Streit nun beigelegt, kommt Mazedonien seinem Ziel, eines Tages Teil der EU zu werden, einen großen Schritt näher.

18. Mai, 18:30 Uhr - Das Taxi-Kuriosum

Noch eine Beobachtung aus dem EU-Land Bulgarien: Es gibt solche und solche Taxis. Die Internetforen sind voll damit: Im Quasi-Design des meist günstigen Anbieters sind auch viele andere unterwegs, die weit höhere Preise verlangen und die Touristen schröpfen. Im Sofia-Guide wird davor gewarnt, ein lösungsorientierter Umgang mit dem Problem scheint schwierig zu sein.

Original und Kopie - offensichtlich ein schwer lösbares Problem © Sofia Guide