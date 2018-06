Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die EU will nach Strafzoll-Entscheidung nun Geschlossenheit zeigen und reagiert mit Zöllen auf symbolträchtige US-Exportprodukte.

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump befand sich gerade auf dem Flug nach Houston, als sein Wirtschaftsminister Wilbur Ross bei einer Telefonschaltkonferenz die Bombe platzen ließ. „Die Gespräche dauern länger, als wir gehofft hatten“, berichtete er über seine Verhandlungen mit der Europäischen Union sowie Kanada und Mexiko über eine Begrenzung von deren Stahl- und Aluminiumexporten. Deshalb, so Ross, werde man die bisherige Ausnahmeregelung von den Strafzöllen auslaufen lassen. Kurz darauf schickte das Weiße Haus zwei umfangreiche Dekrete hinterher. Sie legen fest, dass ab diesem Freitag 6.01 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (also eine Minute nach Mitternacht in Washington) Stahleinfuhren aus diesen Ländern mit 25 Prozent und Aluminiumimporte mit zehn Prozent besteuert werden.