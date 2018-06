Facebook

22. Juni, 17.00 Uhr - Brief an Donald Tusk

Der Mini-Gipfel am Sonntag (der gar nicht so mini ist, 16 Staaten nehmen teil) und der richtige am Ende kommender Woche beschäftigen sich vor allem mit der Asylfrage. Fast scheint es, als würde durch ganz Europa eine Welle der Verhärtung gehen - der Ruf nach Abschottung und härterem Durchgreifen wird lauter.

Aber natürlich gibt es auch andere Meinungen, und es überrascht nicht, dass sie aus den Reihen der Grünen, Sozialdemokraten und Liberalen kommen. Diese Fraktionen haben sich zusammengetan und einen Brief an Ratspräsident Donald Tusk geschrieben. Darin fordern die EU-Parlamentarier, dass die Staats- und Regierungschefs sich mit der Reform des Dublin Systems beschäftigen und dem Beschluss des EU-Parlaments folgen müssen. Ska Keller, Vorsitzende der Grünen/EFA-Fraktion drückt das so aus: "Es ist fatal, wenn der Mini-Gipfel mit einem Abschottungsdeal nach dem Gusto von Seehofer und Orban endet. Dann drohen in Europa ungarische Zustände mit Transitzonen, inhaftierten Flüchtlingskindern und abgedichteten Grenzen."