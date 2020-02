In Thüringen wird neu gewählt. Doch geht es längst um mehr als bloß um Landespolitik. FDP-Chef Lindner stellt am Freitag die Vertrauensfrage.

Thomas Kemmerich war für 24 Stunden Ministerpräsident von Thüringen, dann trat er zurück © dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Am Tag danach erreichen die Schockwellen sogar Afrika. Die Kanzlerin schaltete sich von einer Reise nach Südafrika in die Debatte in der Heimat ein. „Unverzeihlich“ nannte Angela Merkel (CDU) die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten Thüringens. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ist ein Politiker mit den Stimmen einer rechtsextremen Partei in ein hohes Staatsamt gewählt worden. Das Votum müsse „rückgängig“ gemacht werden, forderte Merkel aus der Ferne. Und so kam es.