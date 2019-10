Kleine Zeitung +

Gipfel in Wien E-Roller werden zu Stolpersteinen auf Gehsteigen

Das Thema E-Scooter ist in Wien endgültig in der Politik angekommen. Infolge einer Forderung nach strengeren Regeln von Bürgermeister Michael Ludwig wird am 25. Oktober ein Gipfel mit allen Beteiligten inklusive aller Anbieter stattfinden.