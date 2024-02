In aller Kürze:

Die Schauspielerin offenbarte erst im letzten Jahr, dass sie und Filmemacher Christopher Doll glücklich verheiratet sind. Nun spricht das Paar erstmals über ihr Kennenlernen.

Christopher Doll mit Karoline Herfurth © IMAGO/Ralf Mueller

Die berühmte Unternehmerin leidet seit ihren frühen Zwanzigern an Psoriasis. In den sozialen Medien gibt sie immer wieder Einblicke in ihr Leben mit der Erkrankung.

Kim Kardashian © IMAGO/ZUMA Press

Prinzessin im Rampenlicht: Was es mit dem Hype um Leonor von Spanien auf sich hat

In den vergangenen Monaten ist die junge Thronfolgerin omnipräsent in den Medien. Dahinter steckt eine Strategie: Leonor muss zur nächsten Königin aufgebaut werden.

Leonor von Spanien © IMAGO / Europa Press/abaca

Die Schauspielerin kämpft derzeit gegen eine schwere Krebserkrankung. Der „Beverly Hills, 90210“-Star spricht in ihrem Podcast über den Behandlungserfolg und ihre künftigen Pläne.

Schauspielerin Shannen Doherty © APA/AFP/LISA O'CONNOR

Zu seinem ersten Geburtstag hat Paris Hilton für ihren Sohn Phoenix eine große Party geschmissen. Sie mietete sogar einen Streichelzoo für ihren Sprössling.

Vânia Nonnenmacher ist in einem Krankenhaus in Porto Alegre, Brasilien, verstorben. Sie hatte Tochter Gisele stets unterstützt und auch ihre Karriere in Gang gebracht. Nun verabschiedet sich das Model im Netz.

David Beckham meldet sich erneut mit einem humorvollen Auftritt zurück, um Ehefrau Victoria daran zu erinnern „ehrlich zu sein“. Doch dieses Mal informiert er Fans darüber, dass die beiden einen Werbespot für den Super Bowl in der Pipeline haben.

Meine Empfehlung der Woche: So könnte Taylor Swift den Ausgang der US-Wahlen beeinflussen

Superstar Taylor Swift hat sich bereits bei einigen Wahlen als Unterstützerin der Demokraten eingeschaltet. Kann sie Joe Biden den Verbleib im Weißen Haus sichern? Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele klärt auf.

Superstar Taylor Swift hat für Joe Biden bereits im Jahr 2020 die Werbetrommel gerührt © Montage: Imago, Taylor Swift/Instagram

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!