Diese Szene aus der gefeierten Netflix-Dokumentation rund um das Leben und die Karriere des einstigen Fußball-Stars David Beckham ging viral: Als Victoria Beckham nämlich sich und ihre Familie als „Arbeiterklasse“ beschreibt, wird sie aus dem Hintergrund von ihrem Mann David aufgefordert „ehrlich“ zu sein und gefragt: „Mit was für einem Auto hat dein Vater dich zur Schule gebracht?“ Grinsend muss Victoria zugeben, dass es ein Rolls Royce war. Jetzt hat das Paar den Clip für eine Werbung nachgestellt.

Clever und selbstironisch

Auf Youtube veröffentlichte der Lieferdienst „Uber Eats“ ein Video, in welchem die beiden ankündigen, beim amerikanischen Super Bowl eine Werbung zu schalten. Erneut ist Victoria Beckham in einer Interview-Situation auf einem Sofa zu sehen, ähnlich wie in der Netflix-Dokumentation. Sie verkündet: „Also, David und ich werden eine kleine Werbung machen!“ David Beckham, wie schon zuvor, schaltet sich ein und fragt: „Sei ehrlich!“ Victoria antwortet mit einem Augenzwinkern: „Ok, es ist eine große Werbung.“

David drängt sie, den Zuschauern den Zeitpunkt der Ausstrahlung mitzuteilen, und Victoria scherzt: „Während des Baseball-Spiels“. David spielt mit und fragt, ob es sich vielleicht um den „Hockey Bowl“ handelt. Schließlich geben sie bekannt, sich auf „Jessica Aniston“ als Gast zu freuen, wobei David scherzhaft betont: „Wir lieben Jessica!“

Es ist nicht das erste Mal, dass David Beckham sich über Victorias Bemerkungen in der Dokuserie über ihre Zeit in der „Arbeiterklasse“ lustig macht. Vor einigen Wochen teilte der pensionierte Fußballer ein Foto auf Instagram, das ihn beim Essen mit seiner Frau und ihren Eltern, Anthony und Jackie Adams, zeigt, und machte sich in seiner Bildunterschrift über ihre Bemerkung lustig. „Nur ein entspanntes Silvesteressen im The Ritz“, schrieb er. „Sehr arbeiterklasse. Meine Schwiegereltern sind in ihrem Rolls Royce davongefahren.“

Victoria Beckham hat die Gelegenheit ihrerseits geschäftstüchtig genutzt und ein T-Shirt mit der Aufschrift „Mein Vater hatte einen Rolls Royce“ als Teil einer nach ihr benannten Bekleidungslinie auf den Markt gebracht. Kostenpunkt: 130 Euro. Mit selbstironischen Slogans auf T-Shirts kennt sich das ehemalige Spice Girl schon aus: In der Vergangenheit zeigte sie etwa mit ihrem „Fashion Stole My Smile“-Shirt bereits, dass sie mit den Reaktionen der Öffentlichkeit durchaus humorvoll umzugehen weiß.