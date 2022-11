Pfeifende Raketen, laute Böller und ausgelassene Partystimmung. Was für viele Menschen zum Jahreswechsel gewünscht ist, kann für ängstliche Vierbeiner der blanke Horror sein und zu Stress, Panik und Angstzuständen führen. Das österreichische Urlaubsportal www.hundehotel.info, das rund 700 hundefreundliche Unterkünfte aus elf europäischen Ländern im Verzeichnis hat, hat sich auf die Suche nach Hotels gemacht, die einen gemütlichen Jahreswechsel mit dem geliebten Vierbeiner ermöglichen. Die gesamte Übersicht der Hotels dazu finden Sie unter www.hundehotel.info/silvester

Ein Geheimtipp für eine erholsame Silvesternacht sind übrigens in Norddeutschland die Regionen Nordfriesland und Rügen. Dort gibt es die traditionellen Reethäuser, deren Dächer mit Schilf eingedeckt sind. Selbstverständlich ist in der Umgebung dieser Häuser das Abschießen von Feuerwerkskörpern strengstens verboten. Die dortigen Beherbergungsbetriebe können somit eine stille Silvesternacht ohne Knallerei garantieren.

Diese hundefreundlichen Hotels liegen abseits bzw. verzichten auf eigene Feuerwerke:

Almdorf Seinerzeit in Patergassen (Kärnten)

Traditionelle Almhütten, moderne Chalets, urige Restaurants und verschiedene Highlights für den Vierbeiner warten im Almdorf Seinerzeit in Patergassen mitten im UNESCO Biosphärenpark Nockberge, wo das Abfeuern von Raketen, Böllern und dergleichen verboten ist.

DAV Haus Astenberg in Winterberg (Nordrhein-Westfalen)

Den glücklichen Umstand, ein Hotel in Alleinlage zu betreiben, kennt auch Patrick Höhne, Geschäftsführer im DAV Haus Astenberg in Winterberg. Die nächsten Nachbarn sind rund 300 m entfernt und im Hotel wird auf rauschende Silvesterpartys verzichtet.

Bornmühle in Groß Nemerow (Mecklenburg-Vorpommern)

Wohlfühl-Idylle so weit das Auge reicht: So lautet das Motto im Hotel Bornmühle in Groß Nemerow. Und auch das Angebot am Silvesterabend kann sich sehen lassen: Ob internationales Buffet, Partystimmung samt DJ, traditionelle Tombola oder atemberaubende Laser-Show – im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte finden Gäste allerhand tolle Programmpunkte vor. Nur laute Silvesterkracher sucht man im Hotel von Familie Wiegert vergeblich.

Hotel Dischma in Davos (Graubünden)

Erfreulicherweise entscheiden sich immer mehr Städte und Gemeinden dazu, Feuerwerkskörper gänzlich zu untersagen. So zum Beispiel der Schweizer Tourismusort Davos, wo seit einer Volksabstimmung im Jahr 2020 das Abfeuern von Raketen, Böllern & Co. am Silvesterabend gesetzlich untersagt ist. Mit dem Hotel Dischma betreibt Familie Bez einen hundefreundlichen 3-Sterne-Betrieb im Zentrum von Davos, der einen perfekten Ausgangspunkt für den entspannten Jahreswechsel in der Schweiz darstellt.

Tipps für Hunde, die zu Hause bleiben müssen

Für Hundebesitzer, die zum Jahreswechsel keine Möglichkeit zum Verreisen haben, hat Reichl einen Tipp: "Ängstliche Haustiere brauchen das Gefühl von Sicherheit. Eine Extraportion Zuwendung und Streicheleinheiten, Ablenkung durch Leckerlies und Lieblingsspielzeug oder auch homöopathische Arzneien können hier zur Beruhigung beitragen".

Sechs Doggies für besondere Hundehotels

Das Team von hundehotel.info hat für die Darstellung von hundefreundlichen Ausstattungsmerkmalen und Services ein eigenes Kategorisierungssystem von 1 bis 6 Doggies entwickelt. Ähnlich wie bei den Hotelsternen zeigen die Doggies an, wie hundefreundlich das Angebot in der Unterkunft ist. Ein Doggy bedeutet, dass Hunde im Hotel erlaubt sind. Sechs Doggies bedeuten, dass das Hotel auf Hunde und Hundebesitzer spezialisiert ist. Sowohl Hund als auch Herrchen und Frauchen fühlen sich im Hotel pudelwohl.

Beliebtesten Hotels

Im Frühjahr hat hundehotel.info die beliebtesten Hotels für Urlaube mit dem Hund prämiert. Im Rahmen des hundehotel.info Awards 2022 standen 645 Beherbergungsbetriebe aus zehn europäischen Ländern zur Auswahl. Hier finden Sie die Top 10.