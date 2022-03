Facebook

Im Rahmen des hundehotel.info Awards 2022 standen 645 Beherbergungsbetriebe aus zehn europäischen Ländern zur Auswahl, in denen Hunde willkommen sind. Platz eins ging an das Landhotel Haus Waldeck (Phillippsreut, Bayern), Platz zwei an das Hotel Magdalena (Ried im Zillertal, Tirol) und Platz drei an das Naturforsthaus (Preitenegg, Kärnten). Unter den 50 prämierten Hotels befinden sich 28 in Österreich, 14 in Deutschland, fünf in Italien sowie drei in der Schweiz.

Das gesamte Top 50-Ranking

"Das Service, das die Hotelbetreiber den Hunden und Hundebesitzern bieten, wird immer umfangreicher und reicht von täglich frischen Speisen bis zu hundegerechten Fitnessgeräten und spezieller Hundephysiotherapie", weiß hundehotel.info-Redaktionsleiter Christoph Reichl. "Zudem sehen wir anhand der Zugriffssteigerungen auf unserem Portal, dass immer mehr Hundebesitzer ihren Urlaub gemeinsam mit ihrem geliebten Vierbeiner verbringen möchten."

Trend zu Urlaub mit Hund

Den Trend zum Urlaub mit dem Hund erkennen auch die Hoteliers. Sie investieren in hundefreundliche Ausstattungen und bieten auch den einen oder anderen Luxus für Hunde. Zur Grundausstattung von hundefreundlichen Hotels zählt im Zimmer ein eigener Hundeschlafbereich inklusive Hundekissen. Andere Betriebe verwöhnen ihre Gäste auf vier Pfoten wiederum mit außergewöhnlichen Angeboten und exklusiven Serviceleistungen wie Hundetrainings, besonderen Nahrungsmitteln, eigenen Badeteich, professioneller Hundewaschanlage inklusive Föhn oder auch Fitnessangebote und Massagen.

Was sechs Doggies bedeuten

Das Team von hundehotel.info hat für die Darstellung von hundefreundlichen Ausstattungsmerkmalen und Services ein eigenes Kategorisierungssystem von 1 bis 6 Doggies entwickelt. Ähnlich wie bei den Hotelsternen, zeigen die Doggies an, wie hundefreundlich das Angebot in der Unterkunft ist. Ein Doggy bedeutet, dass Hunde im Hotel erlaubt sind. Sechs Doggies bedeuten, dass das Hotel auf Hunde und Hundebesitzer spezialisiert ist. Sowohl Hund als auch Herrchen und Frauchen fühlen sich im Hotel pudelwohl.