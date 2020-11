Facebook

Welche Rolle spielen Kinder in der Ausbreitung der Pandemie?

Antwort: Dazu müsse man mehreren Faktoren betrachten, sagt Volker Strenger, Infektionsexperte der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde. Zunächst die Frage: Wie häufig stecken sich Kinder an? "Überblicksstudien haben gezeigt, dass sich Kinder unter 14 Jahren nur etwa halb so häufig mit dem Virus anstecken wie Erwachsene", sagt Strenger. Das Ansteckungsrisiko von Jugendlichen hingegen ist vergleichbar mit dem von Erwachsenen. Dass Kinder deutlich seltener erkranken und wenn überhaupt nur milde Symptome zeigen, wurde laut Strenger in „allen weltweit verfügbaren Daten“ gezeigt. Und schließlich die Frage: Wie ansteckend sind Kinder? Eine viel diskutierte Studie des deutschen Virologen Christian Drosten kam zum Schluss, dass Kinder eine ebenso hohe Viruslast tragen wie Erwachsene und daher genauso ansteckend seien. Hier hält Strenger dagegen: "Die Menge von Viruspartikel auf einem Abstrichtupfer ist nicht mit der Ausscheidung von infektiösen Viren gleichzusetzen." Kinder hätten ein geringeres Atem- und Hustenvolumen. Clusteranalysen hätten gezeigt, dass bis dato keine Superspreading-Events beobachtet wurden, die von Kindern ausgehen. Außerdem gehen Ansteckungsketten auch im Bildungsbereich meist von Erwachsenen aus, nur selten von Kindern.