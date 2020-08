Forscher berichten von den ersten Patienten, die sich wenige Monate nach der ersten Infektion wieder mit Covid-19 angesteckt hat. Was das bedeutet und was Genesene nun wissen müssen.

Erster Fall von Reinfektion mit Covid-19 nachgewiesen © AFP

In Hongkong haben Forscher erstmals eine Reinfektion mit dem Coronavirus nachgewiesen: Ein 33-Jähriger Mann, der im März an Covid-19 erkrankt war und milde Symptome zeigte, wurde nun, weniger als fünf Monate später wieder positiv auf das Coronavirus getestet – Symptome zeigte er diesmal aber keine. Auch in den Niederlanden und Belgien wurde je ein Fall einer nachgewiesenen Zweitinfektion gemeldet: In den Niederlanden handelt es sich um einen älteren Patienten mit schwachem Immunsystem, in Belgien um eine junge, gesunde Patientin, die nach drei Monaten erneut erkrankt sei.