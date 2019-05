In kaum einem anderen Land wird in den Schulen so viel gemobbt wie bei uns. Wo die Bildungspsychologin Christiane Spiel die Ursachen dafür sieht.

Durch aktuelle Fälle wird das Thema Mobbing und Gewalt an Schulen wieder akut - so berichten Lehrer von Übergriffen durch Schüler. Tatsächlich wird in kaum einem anderen Land so viel gemobbt wie in Österreich.

