Der Valentinstag, der Tag der Liebe. Rosen dort, Schokolade da - das Geschäft mit der Liebe rennt an diesem Tag. Aber nicht für alle ist der Valentinstag voller Liebe. Wenn in den sozialen Medien die romantische Beziehung zu zweit in all ihren Facetten präsentiert wird, kann das für Singles ausschließend wirken und zu Einsamkeit führen.

Ein Trend, der seit ein paar Jahren diesem Problem entgegensteuert, sind der „Galentine‘s Day“ (Gal bedeutet umgangssprachlich Girl) und der „Palentine‘s Day“ (Pal bedeutet umgangssprachlich enger Freund). Diese Tage werden jeweils am 13. Februar, also einem Tag vor dem Valentinstag, begangen und feiern die Liebe zwischen Freundinnen und Freunden.

Wenn man sich also nicht dem Valentinstagstreiben hingeben, sondern mit seinen Freunden einen netten „Date-Abend“ verbringen möchte, haben wir ein paar Vorschläge für Sie gesammelt.

Essen gehen

Das ist wohl der Klassiker unter den Valentinstags-Dates, aber natürlich nicht nur für Paare exklusiv. Ein guter Wein, eine Pizza oder ein Steak und Gespräche, die den Abend füllen - besser kann man die Liebe zu Freundinnen und Freunden wohl kaum zelebrieren.

Ausflug

Der Valentinstag fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch. Ausflüge zu machen, ist daher schwierig. Trotzdem gibt es Möglichkeiten. Ein Kinobesuch, eine Theateraufführung oder ein Kabarett sind auch am Abend möglich.

To-Do-Party

Ein Vorschlag aus der Redaktion: Über das ganze Jahr hinweg, sammeln sich alle möglichen Erledigungen an, die aufgeschoben werden. Sei es das E-Mail-Postfach ausmisten oder den Steuerausgleich machen - solche Sachen bleiben oftmals länger liegen. Um den Schweinehund zu überwinden, kann man sich gemeinsam zusammensetzen und diese „To-Dos“ erledigen.

Spieleabend

Obwohl bei „Mensch ärgere dich nicht“, „DKT“ oder „Uno“ schon Freundschaften strapaziert worden sind, ist ein gemeinsamer Spieleabend mit den engsten Bekannten, eine unterhaltsame Möglichkeit den Valentinstag zu verbringen. Es müssen nur die richtigen Spiele ausgewählt werden - und vielleicht auch die richtigen Freunde. Vor allem bei Mario Kart.

Basteln

Sei es Malen, Bügelperlen oder Töpfern - etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen, ist immer ein schönes Erlebnis. Noch schöner ist es, wenn man es mit Leuten macht, die man gerne mag. Zusätzlich hat man ein selbstgebasteltes Geschenk für eine geliebte Person für den Valentinstag. Jackpot!

Filmeabend

Es muss ja keine Romcom oder gar eine klassische Romanze sein - Serien und Filme gibt es auf den zahlreichen Streaming-Plattformen ja zur Genüge. Untermalt mit Popcorn oder Chips kann dem gemütlichen Freundeabend nichts im Weg stehen. Uuuund, Action!

Fußball im Fernsehen

Man darf nicht vergessen, dass der 13. bzw. der 14. Februar auch nur Wochentage sind. Genauer gesagt, ein Dienstag und ein Mittwoch. Und diese Tage sind während der Fußballsaison für internationalen Fußball reserviert. Deswegen ein Tipp für alle fußballbegeisterten „Pals“: Lieblingslokal, Kaltgetränke, Snacks und auf den Bildschirmen nicht nur die Liebe zu den Freunden feiern, sondern auch die Leidenschaft zum runden Leder.