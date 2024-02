Der Valentinstag steht vor der Türe. Während die einen ihre Zuneigung am Tag der Liebe extravagant und kostspielig zelebrieren, reicht den anderen auch eine aufmerksame Geste. Gerade in Zeiten, wo das Wort „Teuerung“ Potenzial zum Unwort des Jahres hat – und das schon im Februar – sind hier ein paar Ideen, die nicht nur für schöne Stunden zu zweit sorgen, sondern auch den Geldbeutel schonen.

1. Etwas Gutes tun

Wer Gutes tut, fühlt sich besser. Warum nicht gleich gemeinsam etwas zurückgeben. Mit der besseren Hälfte und einem Hund aus dem Tierheim spazieren zu gehen, tut nicht nur dem Körper, Geist und der Beziehung gut, sondern auch einem einsamen Vierbeiner. Man sollte sich jedoch vorher im Tierheim telefonisch informieren.

Viele Menschen klagen über die Angst vor Nadeln. Zu zweit diese Angst überwinden und Blut zu spenden, kann einen über sich selbst hinauswachsen lassen und Leben retten.

2. Sport

Körperliche Betätigung ist gesund, gemeinsam macht es gleich mehr Spaß. Die Temperaturen laden ein, sich für eine Tour aufs Rad zu schwingen. Mutige wagen sich für den ultimativen Kick zum „Eisbaden“ in die Augartenbucht. Wer lieber drinnen bleibt, kann ein Probetraining in einem Fitnessstudio machen.

Eisbaden in der Augartenbucht (Archivbild) © Paul Schwarzl

3. Sonne, Mond und Sterne

Was ist romantischer, als sich gemeinsam den Sonnenuntergang anzuschauen? Einen optimalen Ausblick hat man am Schloßberg. Beliebt ist vor allem die Mauer vor dem Uhrturm, das ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Wesentlich sicherer und vor allem auch ruhiger ist es beim Major-Hackher-Denkmal – der Löwen-Statue.

Wer dann noch ein bisschen abwartet, kann im Anschluss auch die Sterne beobachten. Vom chinesischen Pavillon aus bietet sich einem nicht nur ein wunderschöner Blick auf das beleuchtete Graz und den Uhrturm, sondern auch auf den funkelnden Nachthimmel.

Am Schloßberg mit Blick auf den Uhrturm und Graz © Sonja Birkelbach/Adobe Stock

4. Auf ins Abenteuer

Abenteuerlustige können sich mit der gratis App Geocaching auf Schatzsuche begeben. In ganz Österreich wurden kleine Behälter versteckt und die Koordinaten veröffentlicht. Nutzer können diese suchen und sich dann in das Logbuch mit Nickname und Datum eintragen. Hört sich einfach an, ist es nicht immer. Natürlich gibt es familienfreundliche, leicht zu erreichende Ziele, andere wiederum sind schon schwieriger zu finden, wie auf einem Berg, unter Wasser oder „Rätselcaches“, die Recherche erfordern.

5. Kunst und Kultur

Kunstwerke können auch in Galerien bewundert werden – kostenlos. Mitten im Herzen von Graz, am Hauptplatz, kann man am Valentinstag von zehn bis 18 Uhr die Galerie Reinisch besuchen. Oder am Joanneumring das Haus der Kunst, die Galerie Andreas Lendl. Bis 17. Februar – also auch am Valentinstag – kann man dort von 16 bis 20 Uhr zur Vernissage „August Trummer“ gehen.

6. Zu Hause ist es doch am schönsten

Wer doch lieber in den eigenen vier Wänden bleiben möchte, kann klassisch einen Filme-Abend machen. Mit der Plattform Joyn ist weder ein Streaming-Abo notwendig, noch ist man von dem steifen Fernsehprogramm abhängig.