„Anfangs hatte ich Angst vor Stefan“, erklärt Margarita Mera lachend. Dieser „komische Österreicher“ sei ständig durch das Einkaufszentrum in Quito (Ecuador), in dem sie damals arbeitete, gegangen und habe verdächtig kleine Dinge, wie ein Packerl Milch, gekauft. Das lag natürlich daran, dass sich Stefan Preininger damals vor 19 Jahren bereits Hals über Kopf in Mera verliebt hatte, wie er erklärt, und dementsprechend oft im Einkaufszentrum war, um sie zu sehen.