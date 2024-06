Mehr als 500 Mitglieder der Akademie des Österreichischen Films haben gewählt und in vielen der 17 Kategorien konnten die Favoriten und Favoritinnen reüssieren. Der Preis für den besten Spielfilm ging gestern Abend bei der Gala im Wiener Rathaus mit viel Prominenz an das eindringliche Historiendrama „Des Teufels Bad“ von Veronika Franz und Severin Fiala; produziert von Ulrich Seidl. Elf Nominierungen hatte der Film über das Phänomen des so genannten mittelbaren Suizids im 18. Jahrhundert eingefahren, am Ende wurden es insgesamt acht Trophäen für den Berlinale-Wettbewerbsfilm – nämlich für beste Kamera (Martin Gschlacht), beste Montage (Michael Palm), bestes Maskenbild (Judith Kröher Falch, Tünde Kiss-Benke) und beste Musik (Anja F. Plaschg alias Soap&Skin).

Letztgenannte erhielt auch den Preis als beste Hauptdarstellerin für ihre umwerfende Performance einer frisch verheirateten, sensiblen und depressiven Frau, Maria Hofstätter wurde als beste Nebendarstellerin für die Rolle der Schwiegermutter gekürt.

Zweiter Gewinner ist Adrian Goigingers liebevolle Hommage „Rickerl“ an Wiens Musikszene und alle Tschocherln: Die Auszeichnungen für die beste Regie und das beste Drehbuch gehen an den Salzburger Filmemacher, jener für das beste Casting – erstmals verliehen – an Angelika Kropej. Musiker Voodoo Jürgens erhielt nach dem Diagonale-Darstellerpreis für sein Hauptrollen-Debüt als strauchelnder Musiker und liebevoller Vater auch den heimischen Filmpreis für die beste männliche Hauptrolle.

Als bester Nebendarsteller geehrt: Karl Fischer im Coming-of-Age-Film „Mermaids don‘t cry“. Über den Preis für den besten Dokumentarfilm dürfen sich Regisseur Chris Krikellis und Produzent Peter Janecek für „Souls of a River“ freuen, über jenen für den besten Kurzfilm Mark Gerstorfer für „Die unsichtbare Grenze“. Und Josef Haders zweite Regie-Arbeit „Andrea lässt sich scheiden“ von der Wega-Film und dem Verleih Filmladen war der Publikums-stärkste Film des Jahres mit mehr als 180.000 Kinobesuchen bis dato.