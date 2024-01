Treffpunkt Cafe Weidinger am Gürtel; eine Institution. Gegenüber der Lugner City scheint hier die Zeit stehen geblieben zu sein. Voodoo Jürgens kommt oft hier her. Auch mit Adrian Goiginger, um über den Film „Rickerl – Musik is höchstens a Hobby“ zu reden und ihm eine Idee vom Wiener Vorstadtbeisl zu geben. Auch die Castings fanden hier statt. Ein Heimspiel für den Musiker zu seiner ersten Kinohauptrolle.