Tobias Pötzelsberger Der neue "ZiB"-Star gibt sich bescheiden

In der Ausnahmesituation des 18. Mai bewahrte Tobias Pötzelsberger (36) Ruhe und Überblick. Er lernte im ORF-Landesstudio Salzburg und erntete für sein kompetentes Auftreten in den Spezial-ZiBs viel Lob. Heute ist er Gast bei Barbara Stöckl (ORF 2, 23.05 Uhr).

"Privat soll privat bleiben": Tobias Pötzelsberger, Jahrgang 1983 © ORF

Er macht zwar nebenbei als Sänger und Gitarrist Folkpop-Musik und hatte mit seiner Band „The More or The Less“, die zwei Alben produziert hat, etliche Auftritte, doch die plötzliche große Aufmerksamkeit scheint Tobias Pötzelsberger fast unangenehm. Seit der Oberösterreicher vergangenen Samstag fast sechs Stunden live die Sonderausgaben der „Zeit im Bild“ moderiert hat, häufen sich die Interviewanfragen, heute sitzt er als Talkgast am Tisch bei Barbara Stöckl.

Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung gibt sich der 36-Jährige bescheiden und zeigt er sich ob der Reaktionen erfreut – vor allem, weil „der ORF zeigt, was er kann und wofür er da ist. Ich freue mich für unser Team, es war eine gemeinsame Leistung. Ich hatte die sichere Situation des Studios, andere standen direkt im Feld“, betont er. Und meint damit etwa Matthias Westhoff und Simone Stribl.