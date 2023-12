Der Hof von Familie Wieser, sein Vulgoname lautet Wittlinger, liegt in der Ortschaft Lorenzenberg, die zur Gemeinde Micheldorf gehört. Auf rund 900 Metern Seehöhe bewirtschaften Raimund und Hildegard Wieser dort einen Legehennenbetrieb mit zwei Hühnerställen. Die Hennen leben in Freilandhaltung am Hof, der Betrieb ist tierschutzgeprüft. „Wichtig ist für uns, die Produkte, die wir vermarkten, vor Ort und selbst zu erzeugen“, erzählt Raimund Wieser. Im Mittelpunkt der Vermarktung stehen bei Familie Wieser natürlich die Hühnereier, am Hof werden aber ebenso Mehlspeisen, Liköre und Schnäpse produziert.

Jeden Mittwoch und Samstag ist das Ehepaar Wieser mit den selbst erzeugten Produkten am Wochenmarkt in St. Veit anzutreffen. Dort gibt es frische Mehlspeisen zu kaufen: Schaumrollen, Biskuitrouladen oder Sacher-Schnitten unter anderem. Zwetschken- und Birnenschnaps entstehen aus den Früchten der Obstbäume, die am Hof wachsen. Außerdem werden am Eierhof Wieser verschiedene Sorten Likör produziert. Neben dem mehrfach ausgezeichneten Eierlikör der Familie werden auch Kaffee-, Kürbis-, Weichsel- oder Heidelbeerlikör hergestellt. „Für das Rezept unseres Eierlikörs haben wir lange herumprobiert, konnten damit bei der Alpen-Adria-Prämierung aber schon mehrere Preise gewinnen”, erzählt Wieser.

Die Familie beliefert mehrere regionale Betriebe mit ihren Produkten, hinter denen die Philosophie steht, dass nur das, was man gerne und mit Überzeugung macht, auch gut wird. Daher hat Raimund Wieser vor langer Zeit den Entschluss gefasst, seinen Schlosserberuf aufzugeben, den er über 30 Jahre lang ausübte, um Vollerwerbslandwirt zu werden. Mittlerweile ist er in Pension und seine Ehefrau Hildegard führt den Betrieb, wo durch viele Ideen immer wieder neue Produkte entstehen.